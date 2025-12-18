Kina hap ‘portën’ e re të tregtisë globale, Hainan në qendër të reformave. Një ishull, rregulla të reja: Nis modeli më i madh i tregtisë së lirë në botë

Tarifa zero dhe hyrje më e lirë e mallrave, Kina hap një kapitull të ri tregtar. Hainan, porta më e madhe e tregtisë së lirë në botë nis operacionet speciale
Kina nisi të enjten operacionet speciale doganore në të gjithë ishullin në Portin e Tregtisë së Lirë Hainan, më i madhi në botë sipas zonës, duke lejuar hyrje më të lirë të mallrave të huaja, mbulim të zgjeruar me tarifa zero dhe masa më miqësore për biznesin.
Ky veprim shihet gjerësisht si një hap i rëndësishëm në përpjekjet e vazhdueshme të Kinës për të promovuar tregtinë e lirë dhe për të zgjeruar hapjen me standarde të larta, në një kohë të proteksionizmit në rritje në mbarë botën.
Sipas marrëveshjeve të reja, ishulli tropikal me më shumë se 30.000 km katrorë është përcaktuar si një zonë e mbikëqyrjes speciale doganore.
Kjo shënon një fazë të re në zhvillimin e Portit të Tregtisë së Lirë të Hainanin, i cili mundëson rrjedha më të lira të mallrave, kapitalit, personelit dhe të dhënave, të mbështetura nga tarifa zero, norma të ulëta tatimore dhe një sistem tatimor i thjeshtuar.
