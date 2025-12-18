Gazetarja sportive dhe bashkëshorti i saj gjenden të pajetë në banesë

18 Dhjetor 2025
Një ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin lokal në Alabama, SHBA, pasi gazetarja e njohur Christina Chambers dhe bashkëshorti i saj Johnny Rimes janë gjetur të pajetë në banesën e tyre. Autoritetet po hetojnë rastin si një vrasje e ndjekur nga vetëvrasja dhe kanë bërë të ditur se nuk ka rrezik për publikun.
Trupat e çiftit u zbuluan nga një familjar në orët e paradites, ndërsa djali i tyre trevjeçar ndodhej në banesë dhe nuk ka pësuar dëmtime.
Christina Chambers ishte një figurë e njohur në median lokale, me një karrierë dhjetëvjeçare në televizionin WBRC, ku mbulonte kryesisht sportet universitare dhe ato të shkollave të mesme në Alabama dhe Georgia. Pas martesës në vitin 2021, ajo punonte gjithashtu si edukatore në një shkollë të mesme, duke vazhduar raportimet si gazetare e pavarur.
