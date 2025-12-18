Sherr dhe plagosje me armë për xhirimin e gomave në Mamurras, dy të rinj shpallen në kërkim

18 Dhjetor 2025
Policia e Kurbin dhe Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë kanë identifikuar dhe shpallur në kërkim dy adoleshentët, 18-vjeçarët Roeni Noka dhe Oligert Ndreca, të dy banues në lagjen “Zef Hoti”, Mamurras. Ata dyshohen se kanë plagosur me armë zjarri shtetasin 51-vjeçar Marketin Marku, pas një sherri për xhirimin e gomave.
Ngjarja ndodhi në rrugë, ndërsa të rinjtë u larguan me një automjet që më pas u sekuestrua si provë materiale. I plagosuri ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën.
Policia po punon intensivisht për kapjen e dy të rinjve dhe për sqarimin e plotë të rrethanave dhe përgjegjësive penale lidhur me ngjarjen.
Njoftimi:
Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë
Në vijim të informacionit paraprak të dhënë mbrëmë, sqarojmë se nga verifikimet rezultoi se i plagosur me armë zjarri, në dorë, ishte shtetasi M. M., 51 vjeç.
Gjithashtu, informojmë se pas veprimeve të thelluara hetimore, të kryera nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin dhe ato të DVP Lezhë, me qëllim zbardhjen e rrethanave dhe autorësisë së këtij rasti, u identifikuan dhe u shpallën në kërkim shtetasit R. N. dhe O. N., secili 18 vjeç dhe banues në Mamurras, të cilët dyshohet se e kanë plagosur 51-vjeçarin, me armë zjarri, për motive të dobëta, në rrugë, në Mamurras, dhe më pas janë larguar nga vendngjarja, me një automjet që është gjetur në banesën e shtetasit O. N., dhe është sekuestruar me cilësinë e provës materiale.
I dëmtuari vijon të jetë në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën.
Punohet intensivisht për kapjen e 2 shtetasve, si dhe për individualizimin e përgjegjësisë së tyre penale.
