Berisha: Rama vendosi të lëshojë Belindën e të mbajë Lindën

Tiranë- Në përfundim të seancës kreu i PD Sali Berisha ka zhvilluar një deklaratë për mediat jashtë ambienteve të Kuvendit. Berisha theksoi se Belinda Balluku duhet të informojë shqiptarët për pazaret që kanë bërë dhe dëmet që i kanë shkaktuar shqiptarëve.
Kryedemokrati tha gjithashtu se mbrëmjen e djeshme kreu i qeverisë Edi Rama ka vendosur të “lëshojë” zv. kryeministren Belinda Balluku.
Sali Berisha: Beteja jonë është për ligjin, Kushtetutën, shtetin ligjor. Motoja e tyre është vidh dhe ik. Ergys Agasi është njeriu më intim i Edi Ramës, terrorist me dy pengmarrje, dhe jeton i qetë, bile me mbrojtje shtetërore. Lubi Balluku nuk vjen në parlament, ndonëse duhet të informojë shqiptarët se një pazar i pistë është bërë. Pazari është, më në fund siç pata njoftuar tre ditë më parë, se Rama në zgjedhjen më të vështirë të jetës së tij midis Lindës dhe Belindës, midis Lubisë dhe Belindës. Dhe mbrëmë ka vendosur të mbajë Lindën dhe të lëshojë Belindën. Tani, të tjerat do i ndiqni në parlament. Por parlament me ata të cilët zbatojnë moton vidh dhe ik, nuk ka dhe nuk mund të ketë. Ligji dhe vetëm ligji duhet të mbizotërojë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd