Zjarr jashtë Kuvendit, ndërhyrje e shpejtë e punonjësve për të shuajtur flakët

18 Dhjetor 2025
Një incident i shkurtër u regjistrua sot jashtë sallës së Kuvendit, ku një pjesë e infrastrukturës së transmetimit u përfshi nga flakët. Punonjësit e Kuvendit ndërhynë menjëherë dhe shuan zjarri pa pasoja të rënda.
Ngjarja ndodhi ndërsa Endrit Shabani betohej si Avokat i Popullit, në një seancë të tensionuar ku ai falenderoi Partinë Socialiste dhe iu referua me një gjest simbolik deputetëve të opozitës.
Autoritetet do të hetojnë shkaqet e incidentit, ndërsa situata u kontrollua shpejt dhe nuk pati dëme serioze.
