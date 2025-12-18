Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zjarr jashtë Kuvendit, ndërhyrje e shpejtë e punonjësve për të shuajtur flakët
Transmetuar më 18-12-2025, 11:37

18 Dhjetor 2025

Një incident i shkurtër u regjistrua sot jashtë sallës së Kuvendit, ku një pjesë e infrastrukturës së transmetimit u përfshi nga flakët. Punonjësit e Kuvendit ndërhynë menjëherë dhe shuan zjarri pa pasoja të rënda.

Ngjarja ndodhi ndërsa Endrit Shabani betohej si Avokat i Popullit, në një seancë të tensionuar ku ai falenderoi Partinë Socialiste dhe iu referua me një gjest simbolik deputetëve të opozitës.

Autoritetet do të hetojnë shkaqet e incidentit, ndërsa situata u kontrollua shpejt dhe nuk pati dëme serioze.

