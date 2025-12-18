Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E reja aksidenton 14-vjeçaren te ‘Ura e Zaranikës’, në Elbasan
Transmetuar më 18-12-2025, 11:33

Elbasan, 18 Dhjetor 2025

Specialistët e Qarkullimit Rrugor referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit F. H., 25 vjeç, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi, dhe A. P., 34 vjeçe, e cila në vendin e quajtur “Ura e Zaranikës” aksidentoi një këmbësore 14-vjeçare, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

