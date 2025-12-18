Endrit Shabani betohet mes kaosit në Kuvend. I dërgon edhe një puthje opozitës!

18 Dhjetor 2025
Endrit Shabani u betua sot si Avokat i Popullit në Kuvendin e Shqipërisë, në një seancë të shoqëruar nga tensione, kundërshtime dhe fërshëllima nga deputetët e opozitës.
Seanca plenare u karakterizua nga kaos dhe përplasje verbale, ndërsa që në nisje deputetë të opozitës bllokuan foltoren dhe zunë vendet e rezervuara për ministrat. Në sallë u raportua gjithashtu përdorimi i mjeteve tymuese, duke e rënduar më tej situatën.
Pavarësisht klimës së tensionuar, Shabani kreu betimin, ndërsa në një gjest simbolik, drejtuar opozitës, u shpreh me një koment ironik duke “dhënë edhe një puthje”, çka nxiti reagime të mëtejshme në sallë.
Nga ana e saj, opozita nuk kurseu kritikat, ndërsa kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, kërkoi dorëheqjen e Belinda Ballukut dhe dorëzimin e Ergys Agasit, duke i lidhur zhvillimet me akuzat e tij politike ndaj mazhorancës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd