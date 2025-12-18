Përplasjet në Kuvend/ Berisha: Prekja e deputetëve është një akt kriminal, i turpshëm dhe i pashembullt

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, reagoi me tone të forta gjatë zhvillimeve të fundit në Kuvend, duke e cilësuar të papranueshme çdo formë kontakti fizik ndaj deputetëve.
Në fjalën e tij, Berisha e përshkroi prekjen e deputetëve si një akt të rëndë dhe të turpshëm, duke akuzuar mazhorancën dhe strukturat shtetërore se, sipas tij, po veprojnë në mbrojtje të personave të përfshirë në afera kriminale.
Ai paralajmëroi se çdo veprim i tillë, sipas tij, do të ketë pasoja ligjore, ndërsa kërkoi që institucionet të mos përfshihen në përplasje me deputetët, por të fokusohen në zbatimin e ligjit ndaj individëve që ai i cilësoi si përgjegjës për situatën.
Deklaratat u bënë në një klimë të tensionuar parlamentare, ku përplasjet verbale dhe akuzat politike dominuan seancën plenare.
Berisha:
"Prekja e deputetëve është një akt kriminal, i turpshëm, i pashembullt. Jeni ju që mbroni hajdutët. Do të përballeni me proceset më të rënda. Ju që prekni deputetët do përballeni me proceset më të rënda. Larg, larg! Mos prekni deputetët se do përballeni me pasoja shumë të rënda. Po mbroni hajdutë, po mbroni kriminelë. Mos prekni deputetët. Mos zbatoni urdhrat e hajdutëve!
Po mbroni hajdutët. Pirro, po ti, Zogu i Belindës. Ja pra, ik edhe ti. Ike. Gati e ke, i ke dy, jo një! Dorëzoni Agasin, dorëzoni pengmarrësin. Shkoni dhe gjeni Agasin, mos u merrni me deputetët. Shkoni dhe sillni Agasin këtu, pengmarrësin, terroristin, mos u merrni me deputetë," tha Berisha
