Humb jetën në portin e Triestes shoferi shqiptar

Trieste- Një shofer kamioni shqiptar rreth 60 vjeç, vdiq këtë mbrëmje në Spitalin Cattinara në Trieste të Italisë.
Viktima ndodhej në Trieste për punë sipas autoriteteve të vendit fqinj, por identiteti i tij ende nuk është bërë publik.
Shqiptari u sëmur gjatë kryerjes së operacioneve rutinë në portin e Legnamit. Teknikët e portit i kthyen disa dokumente dhe pasi e kontrolluan më pas, e gjetën tashmë pa ndjenja në automjet.
Në këtë moment filluan përpjekjet për ta nxjerrë nga automjeti, ku kishte qenë i ulur kur u sëmur. Për shkak të madhësisë trupore, nxjerrja e tij nuk ishte e lehtë.
Pasi u nxor, shërbimet e urgjencës mjekësore ishin në gjendje ta kthenin në jetë me ndërhyrje të specializuar. Gjendja e shoferit të kamionit ishte tashmë kritike në vendngjarje, raporton media italiane.
I intubuar dhe i stabilizuar, shtetasi shqiptar u transportua në dhomën e urgjencës së spitalit të Triestes, ku vdiq menjëherë pas kësaj. Shkaqet e vdekjes mbeten ende të panjohura dhe priten rezultatet e ekspertimit mjeko-ligjor.
