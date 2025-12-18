4 gjëra që duhet të bëni nëse e shkelni pa dashje macen tuaj

Jeni duke përgatitur ushqimin në kuzhinë dhe macja juaj sillet rreth këmbëve tuaja, si gjithmonë duke ju ndjekur kudo. Lëvizni paksa dhe papritur dëgjoni një britmë. Fatkeqësisht, i keni shkelur putrën.
Të shkelësh macen pa dashje është diçka që mund t’i ndodhë kujtdo. Macet shpesh na ndjekin nga pas dhe ngatërrohen mes këmbëve tona, sidomos në shtëpi ku ka më shumë se një mace. Është njerëzore të ndodhë, po aq sa është njerëzore edhe shpërqendrimi.
Nëse ndodh një situatë e tillë, gjëja e parë që duhet të bëni është të qëndroni të qetë dhe të mos fajësoni veten tej mase. Më pas, kontrolloni macen për ndonjë dëmtim të dukshëm, si me sy ashtu edhe duke e prekur butësisht në gjithë trupin. Vëzhgoni gjithashtu sjelljen e saj në orët në vijim, veçanërisht mënyrën se si ecën. Nëse vini re diçka të pazakontë, konsultohuni me veterinerin.
Në shumicën e rasteve, shkelja e putrës ose e bishtit nuk shkakton dëmtime serioze, përveç rasteve kur keni veshur këpucë me taka, ku rreziku është më i lartë.
—
Hapi 1: Mendoni sa forcë ushtruat
Bëjini vetes pyetjen: “A e vendosa të gjithë peshën time mbi macen, apo reagova menjëherë?”
Është shumë e rrallë që dikush të vendosë të gjithë peshën mbi një mace pa dashje. Zakonisht, macja reagon menjëherë duke bërë zhurmë dhe kjo ju detyron të tërhiqeni. Një britmë e fortë nuk do të thotë domosdoshmërisht se është lënduar – shpesh është thjesht frikë.
—
Hapi 2: Ku mendoni se e shkelët
Jo gjithmonë do ta kuptoni saktësisht se ku e shkelët macen, sepse gjithçka ndodh shumë shpejt. Megjithatë, përpiquni të kuptoni të paktën se cilat pjesë nuk i keni prekur. Edhe kjo mund të ndihmojë në vlerësimin e situatës.
—
Hapi 3: Qetësojeni dhe kontrollojeni macen
Edhe nëse nuk është lënduar, macja ka shumë gjasa të jetë trembur. Afrojuni ngadalë, jepini kohë të qetësohet dhe filloni ta përkëdhelni butësisht. Kjo ndihmon si macen, ashtu edhe ju, të qëndroni të qetë.
Përkëdhelja ju jep mundësinë të zbuloni zona të ndjeshme apo të dhimbshme. Kushtoni vëmendje të veçantë pjesës që mendoni se mund ta keni shkelur. Mbani parasysh se shumica e maceve nuk e pëlqejnë prekjen e putrave, ndaj mos u çudisni nëse reagon.
Vëzhgoni edhe mënyrën se si ecën. Nëse shmang disa zona ose largohet kur e prekni diku, mund të ketë një problem. Nëse dyshoni, prisni disa minuta dhe kontrollojeni sërish.
—
Hapi 4: Vëzhgoni sjelljen në orët në vijim
Mbajeni macen nën vëzhgim për disa orë. Frakturat, ndrydhjet apo dëmtimet e brendshme serioze zakonisht shfaqen shpejt përmes ndryshimeve në sjellje dhe lëvizje.
Vazhdoni ta përkëdhelni dhe kontrolloni me qetësi. Nëse macja reagon me dhimbje në një zonë ku normalisht nuk do të reagonte, ose nëse ndryshon sjellja e saj, është koha të kontaktoni veterinerin. Shpjegojini saktësisht çfarë ka ndodhur dhe çfarë vini re, që ai t’ju udhëzojë për hapat e mëtejshëm.
—
Çfarë mund të ndodhë nëse i shkelni putrën
Macet, ashtu si njerëzit, kanë shumë kocka të vogla në putra. Edhe pse mund të thyhen, kërkohet shumë peshë për të shkaktuar një frakturë. Nëse macja çalon, shmang përdorimin e asaj putre ose ka ënjtje, veterineri është i domosdoshëm. Këto shenja tregojnë një dëmtim që nuk duhet neglizhuar.
—
Çfarë ndodh nëse i shkelni bishtin
Bishti i maces është më kompleks nga sa duket: përbëhet nga rreth 21 kocka, disa muskuj dhe nerva shumë të rëndësishëm, disa prej të cilëve ndikojnë edhe në funksione si urinimi dhe lëvizja e këmbëve të pasme.
Dëmtimet serioze të nervave zakonisht ndodhin në bazën e bishtit dhe kërkojnë forcë të madhe. Shkelja rrallëherë shkakton dëmtime të tilla; më shpesh ndodhin kur bishti ngec në derë. Megjithatë, frakturat në pjesën fundore të bishtit janë të mundshme dhe kërkojnë trajtim veterinar, por prognoza zakonisht është e mirë.
—
Po nëse shkelet trupi i maces
Trupi i maces përmban organet jetike. Edhe pse kraharori i mbron mirë, pesha e një njeriu mund, në raste shumë të rralla, të shkaktojë dëmtime serioze. Kjo ndodh zakonisht vetëm nëse macja është shtrirë dhe vendoset peshë e madhe mbi të – një skenar shumë i pazakontë.
Në shumicën e rasteve, aksidentet ndodhin kur macja lëviz rreth këmbëve tona dhe përfshijnë putrat ose bishtin.
—
Një fjalë për fund
Macja juaj do t’ju falë për aksidentin. Mund të jetë pak më e kujdesshme për një kohë, por dashuria, kujdesi dhe ushqimi që i jepni e kompensojnë plotësisht një incident të vetëm. Mund ta “kompensoni” edhe me më shumë përkëdhelje, lojë ose thjesht kohë cilësore bashkë.
Nëse macja ju afrohet sërish ose ju mbyll sytë ngadalë, kjo është shenjë besimi dhe dashurie – pra, gjithçka është në rregull. /noa.al
