Aksident rrugor në Fier, plagoset një djalë i ri

Një aksident rrugor është shënuar këtë të martë në qytetin e Fierit pranë stacionit të trenit, ku një automjet dhe një motomjet janë përfshirë në një përplasje.
Si pasojë e incidentit, drejtuesi i motorit, Ronaldo Sako, 26 vjeç, ka mbetur i lënduar dhe është transportuar drejt Spitalit Rajonal të Fierit, ku po merr ndihmën e nevojshme mjekësore.
Burime nga spitali bëjnë me dije se i lënduari Roland Sako ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat po kryejnë veprimet procedurale dhe po punojnë për sqarimin e plotë të shkakut të përplasjes.
Qarkullimi në këtë segment ka vijuar me kujdes të shtuar për drejtuesit e mjeteve. /noa.al
