Vritet futbollisti i kombëtares së Ekuadorit. Ekipi i Barcelonës: Sa shumë luftove për fanellën e verdhë!

Futbollisti i kombëtares së Ekuadorit, Mario Pineida, ka ndërruar jetë pas një sulmi të armatosur të ndodhur në qytetin port të Guayaquil, zonë e njohur për problematikat e sigurisë.
Sipas mediave vendase, 33-vjeçari u qëllua teksa ndodhej në shoqërinë e nënës së tij dhe një gruaje tjetër. Autorët e dyshuar, të cilët lëviznin me motoçikleta, u larguan nga vendngjarja menjëherë pas ngjarjes.
Klubi Barcelona SC konfirmoi lajmin përmes një reagimi zyrtar në rrjetin social X, ku shprehu keqardhje për humbjen e lojtarit, duke bërë të ditur se ngjarja ndodhi pas një sulmi ndaj tij në Guayaquil.
"Erdhi në vitin 2016. Bëri histori përgjithmonë. 💛
2 tituj. 2 gjysmëfinale të Libertadores.
Me luftë, përkushtim dhe dashuri për fanellën e verdhë.
Mario fitoi të jetë pjesë e përjetshme e historisë së Idhullit.
Për gjithçka dhe më shumë, do të të kujtojmë gjithmonë, Marito."
Mario Pineida ishte pjesë e ekipit kombëtar të Ekuadorit gjatë Kupave të Botës 2018 dhe 2022, ndërsa gjatë karrierës së tij ka luajtur edhe për klubin brazilian Fluminense në vitin 2022.
Ministria e Brendshme e Ekuadorit ka konfirmuar ngjarjen dhe ka njoftuar se një njësi e posaçme policore është angazhuar për hetimin e plotë të rastit. Deri më tani nuk janë dhënë detaje mbi motivet apo autorët.
