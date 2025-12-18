A gërhet qeni juaj? Ja 9 arsyet më të mundshme

Si pronarë kafshësh shtëpiake, me siguri na ka ndodhur të buzëqeshim (ose edhe të qeshim) me tingujt ritmikë që nxjerr qeni ynë gjatë gjumit. Po flasim, sigurisht, për gërhitjen.
Gërhitja te qentë është një dukuri e zakonshme, por në disa raste mund të jetë edhe shenjë që kërkon vëmendje. Të kuptuarit e arsyeve pse qeni juaj gërhet ju ndihmon të vendosni nëse është thjesht diçka normale apo nëse duhet të konsultoheni me veterinerin.
Çfarë ndodh kur qeni gërhet
Gërhitja funksionon njësoj si te njerëzit. Ajo ndodh kur rrjedha e ajrit që kalon nga hunda dhe rrugët e sipërme të frymëmarrjes pengohet pjesërisht. Si pasojë, indet në këtë zonë fillojnë të dridhen dhe krijojnë zhurmën karakteristike të gërhitjes.
Sa më e kufizuar të jetë rrjedha e ajrit, aq më e fortë është gërhitja. Zakonisht dëgjohet më shumë gjatë thithjes së ajrit dhe më pak gjatë nxjerrjes.
9 arsyet kryesore pse qeni juaj gërhet
1. Infeksione të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes
Ashtu si njerëzit gërhasin më shumë kur janë të ftohur, edhe qentë mund të zhvillojnë bllokim të hundës për shkak të një infeksioni apo viroze, gjë që vështirëson frymëmarrjen dhe shkakton gërhitje.
—
2. Mbipesha
Shtimi në peshë nuk ndodh vetëm në trup, por edhe në zonën e qafës. Indet shtesë në këtë zonë mund të ngushtojnë rrugët e ajrit dhe të shkaktojnë gërhitje gjatë gjumit.
—
3. Alergjitë
Alergjitë mund të irritojnë rrugët e frymëmarrjes dhe të shkaktojnë ënjtje të indeve të hundës, duke kufizuar kalimin e ajrit. Pluhuri, poleni, myku apo substanca të tjera janë shpesh shkaktarë.
4. Pozicioni i gjumit
Nëse qeni gërhet vetëm kur fle shtrirë përmbys ose me barkun lart, arsyeja mund të jetë pozicioni. Në këtë rast, gjuha mund të bjerë pas në fyt dhe të pengojë frymëmarrjen.
5. Absces ose problem dentar
Infeksionet bakteriale në dhëmbë mund të shkaktojnë inflamacion të indeve përreth, duke ndikuar në rrugët e frymëmarrjes dhe duke çuar në gërhitje.
6. Hipotiroidizmi
Gërhitja mund të jetë një nga shenjat e mungesës së hormoneve tiroide. Shenja të tjera përfshijnë lodhje, shtim në peshë, rënie të energjisë, qime pa shkëlqim, ndjeshmëri ndaj të ftohtit dhe infeksione të shpeshta të lëkurës ose veshëve.
7. Karakteristikat e racës
Disa raca kanë më shumë gjasa të gërhasin për shkak të ndërtimit anatomik. Racat me feçkë të shkurtër (brakicefalike) si Bulldogët, Boxerët, Pugët, Boston Terrier dhe Shih Tzu kanë rrugë ajri më të ngushta, çka e bën gërhitjen më të zakonshme.
8. Mosha
Me kalimin e viteve, qentë mund të përjetojnë ndryshime në cilësinë e gjumit. Artriti, dobësia muskulore dhe vështirësia për të gjetur pozicione të rehatshme mund të rrisin gërhitjen. Qentë e moshuar mund të zgjohen më shpesh ose të kenë cikle gjumi më të parregullta.
Një shtrat më mbështetës dhe kontrolle të rregullta veterinare ndihmojnë ndjeshëm në këtë fazë të jetës.
9. Pengesa në rrugët e ajrit
Çdo objekt i huaj që bllokon hundën ose rrugët e frymëmarrjes, si një copë e vogël apo mbetje, mund të shkaktojë gërhitje të papritur.
Çfarë mund të bëni për të reduktuar gërhitjen
Në disa raste, zgjidhja është e thjeshtë: ndihmojeni qenin të ndryshojë pozicion gjumi ose të humbasë pak peshë nëse është mbipeshë. Nëse shkaku është një infeksion i lehtë, gërhitja zakonisht zhduket sapo qeni të shërohet.
Në rast se gërhitja shfaqet papritur ose pa arsye të dukshme, veterineri mund të ndihmojë për të identifikuar shkakun.
Kur bëhet fjalë për alergjitë, disa ndryshime në mjedis janë shumë të dobishme:
fshirja e qenit me një leckë të lagur pas shëtitjeve
pastrimi i shpeshtë i dyshemeve dhe shtratit të tij
përdorimi i filtrave të ajrit dhe kondicionerëve
përdorimi i një lagështuesi për të mbajtur rrugët e frymëmarrjes të hidratuara
Te qentë me feçkë të shkurtër, gërhitja nuk është gjithmonë shenjë problemi, por është e rëndësishme të kontrollohet pesha dhe frymëmarrja, sidomos gjatë sëmundjeve. Në raste të veçanta, veterineri mund të rekomandojë edhe ndërhyrje kirurgjikale për të përmirësuar kalimin e ajrit.
***
Çdo qen është unik dhe gërhitja mund të jetë rezultat i një ose disa faktorëve njëkohësisht. Vëzhgimi i sjelljes së tij dhe kontrollet e rregullta te veterineri janë çelësi për shëndet dhe gjumë të qetë.
Gjumë të ëmbël për ju dhe mikun tuaj me katër putra. 🐾 /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd