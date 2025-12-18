Çfarë mund t’i ndodhë maces suaj nëse ha një insekt

A ju ka ndodhur ndonjëherë ta nisni ditën duke parë një insekt në shtratin tuaj? Për shumë pronarë macesh, situata të tilla nuk janë aspak të pazakonta.
Së fundmi kam përjetuar vetë momentin e pakëndshëm të dëgjoj zhurmën e maces sime teksa po hante një insekt, ndaj e kuptoj plotësisht shqetësimin që mund të ndjeni. Edhe nëse nuk doni ta mendoni, e vërteta është se macja juaj, me shumë gjasa, ka gjuajtur të paktën një insekt gjatë jetës së saj.
Macet që kanë akses jashtë, por edhe ato që jetojnë vetëm brenda në shtëpi, shpesh kalojnë kohë duke ndjekur insekte ose madje duke i ngrënë. Nëse e keni parë macen tuaj të vrapojë me ngazëllim nga njëra anë në tjetrën duke bërë tinguj të çuditshëm, atëherë me shumë mundësi e keni kapur në momentin e “gjuetisë”. Gjuetia dhe ngrënia e prenë janë pjesë e instinktit natyror të maces dhe një mënyrë për t’u argëtuar. Lajmi i mirë është se shumica e insekteve nuk janë toksike për macet.
Cilat insekte janë zakonisht të padëmshme
Veterinereja Georgina Ushi Phillips që ushtron profesionin në Florida (SHBA), siç citon noa.al, thotë se insekte si mizat, mushkonjat e vogla, fluturat dhe molat nuk i shkaktojnë dëm maces nëse i ha. Edhe insektet me skelet të fortë, si brumbujt, karkalecat apo buburrecat, nuk konsiderohen helmues, por skeleti i tyre i fortë mund të shkaktojë shqetësime në aparatin tretës, si të vjella ose diarre.
Shumica e merimangave janë të padëmshme, megjithatë ekzistojnë edhe disa lloje që mund të jenë helmuese për macet. Nëse macja gëlltit pleshta, mund të infektohet me krimba, gjë që çon në humbje peshe dhe diarre. Buburrecat dhe mushkonjat gjithashtu mund të bartin parazitë. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që macja të trajtohet rregullisht kundër parazitëve, gjithmonë sipas udhëzimeve të veterinerit.
Rreziku më i madh është pickimi, jo ngrënia
Sipas Dr. Phillips, rreziku kryesor nuk është ngrënia e insektit, por fakti që insekti mund ta pickojë ose kafshojë macen gjatë lojës. Macet shpesh luajnë gjatë me prenë e tyre, ndaj ka më shumë gjasa të pësojnë një pickim. Nëse një merimangë e kafshon macen tuaj, duhet të kontaktoni menjëherë veterinerin, pasi mund të nevojitet trajtim i menjëhershëm. Për shembull, merimanga Eratigena agrestis mund të shkaktojë nekrozë te macet.
Insektet që pickojnë, si bletët, zakonisht nuk e pickojnë macen në gojë, sepse macet zakonisht e vrasin prenë përpara se ta hanë. Megjithatë, nëse macja juaj pickohet nga një bletë, duhet gjithashtu të kontaktoni veterinerin.
Kujdes i veçantë në zonat rurale
Nëse jetoni në fshat ose zona rurale, është shumë e rëndësishme të tregoni kujdes ndaj akrepave dhe gjarpërinjve, të cilët mund të jenë të rrezikshëm për macen tuaj. Informohuni për insektet dhe zvarranikët që gjenden në zonën tuaj dhe merrni masa për të minimizuar rrezikun, duke mbajtur macen sa më shumë brenda në shtëpi.
Është thelbësore të keni një veteriner të besueshëm në zonën tuaj dhe të dini se ku ndodhet klinika veterinare më e afërt që ofron shërbime emergjente.
Kujdes me insekticidet
Kur blini produkte kundër insekteve, zgjidhni gjithmonë variante bimore dhe jo toksike. Nëse macja gëlltit insekte që janë spërkatur me kimikate, si milingona apo buburreca, ajo mund të përballet me probleme serioze shëndetësore.
Përfundim
Në shumicën e rasteve, ngrënia e një insekti nuk përbën rrezik serioz për macen tuaj. Megjithatë, pickimet, parazitët dhe substancat toksike janë faktorë që kërkojnë vëmendje. Kujdesi parandalues, vizitat e rregullta te veterineri dhe një mjedis i sigurt janë mënyrat më të mira për të mbrojtur shëndetin e maces suaj. /noa.al
