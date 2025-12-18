Horoskopi i Dashurisë nga Paolo Fox – 18 deri më 24 dhjetor 2025. Për çiftet dhe beqarët

Mirëmëngjes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë takim të veçantë me yjet. Jemi në zemër të dhjetorit, një javë e veçantë që na çon drejt Krishtlindjeve. Qielli i kësaj periudhe është shumë interesant: Afërdita ndriçon ndjenjat, ndërsa Marsi shton energjinë dhe dëshirën për veprim. Le të shohim, shenjë pas shenje, si do të rrahë zemra juaj nga 18 deri më 24 dhjetor 2025.
Dashi
Këtë javë jeni gati për veprim, por kujdes të mos nxitoheni tepër. Në çift ka energji pozitive dhe dëshirë për plane konkrete për festat, por shmangni imponimin e mendimit tuaj mbi partnerin. Beqarët janë shumë tërheqës: një takim i rastësishëm gjatë blerjeve të festave mund të shndërrohet në diçka shumë më serioze deri në pragun e Krishtlindjes. Energjia juaj është e fortë, përdoreni për të ngrohur atmosferën familjare dhe jo për debate të panevojshme.
Këshillë dashurie: Mësoni të dëgjoni; ndonjëherë një heshtje e përbashkët vlen më shumë se shumë fjalë.
—
Demi
Për ju, siguria emocionale është thelbësore dhe këto ditë kërkoni vetëm njerëz të besuar pranë vetes. Çiftet e qëndrueshme gjejnë harmoni dhe mund të vendosin më në fund të hedhin një hap të rëndësishëm që e kanë shtyrë prej kohësh. Mos lejoni që tensionet për shpenzimet e festave të prishin klimën. Beqarët ndiejnë zemrën të zgjohet: Afërdita sugjeron të shikoni rreth e rrotull, sepse dikush nga rrethi juaj i miqve mund t’ju shfaqet ndryshe dhe shumë interesant.
Këshillë dashurie: Hapuni ndaj së resë; ngurtësia shpesh është vetëm një mbrojtje që nuk ju nevojitet më.
—
Binjakët
Mendja juaj është gjithmonë aktive dhe këtë javë komunikimi është arma juaj më e fortë. Në marrëdhënie afatgjata ka dëshirë për argëtim dhe dalje nga rutina: organizoni diçka ndryshe për mbrëmjen e 24 dhjetorit. Beqarët janë të favorizuar: fjala juaj bindëse mund t’ju sjellë një mesazh të papritur që do t’ju gëzojë. Kujdes të mos jeni sipërfaqësorë në gjykime; pas një personi të rezervuar mund të fshihet një botë e bukur.
Këshillë dashurie: Mos luani me ndjenjat e të tjerëve; qartësia është dhurata më e bukur.
—
Gaforrja
Kjo është periudha juaj më emocionale. Ndiheni më të ndjeshëm dhe më mbrojtës ndaj atyre që doni. Në çift, dëshira për intimitet është shumë e fortë dhe kjo forcon lidhjen. Beqarët përjetojnë emocione të forta; një person nga e kaluara mund të rikthehet, por vlerësoni mirë nëse ia vlen të hapni sërish atë kapitull. Yjet ju ftojnë të tregoni butësi dhe të mos fshihni dobësitë, sepse aty qëndron forca juaj.
Këshillë dashurie: Mbroni qetësinë tuaj të brendshme dhe mos lejoni që dyshimet e së shkuarës të prishin magjinë e tanishme.
—
Luani
Jeni në qendër të vëmendjes dhe karizma juaj është shumë e fortë. Në çift, partneri mund të ndihet pak në hije, ndaj përfshijeni më shumë në sukseset dhe ëndrrat tuaja. Beqarët kanë shumë mundësi njohjesh, sidomos mes datave 22 dhe 23 dhjetor. Një person i ri mund t’ju zgjojë ndjenja të forta. Mos harroni se dashuria nuk është vetëm pushtim, por edhe përkushtim i përditshëm.
Këshillë dashurie: Lëreni herë pas here tjetrin të udhëheqë; edhe ju meritoni të përkëdheleni.
—
Virgjëresha
Përpikmëria juaj mund të bëhet pengesë në dashuri këtë javë. Mos e kritikoni partnerin për detaje të vogla; ndjenjat ushqehen edhe nga papërsosmëritë. Çiftet që kanë kaluar një krizë ndihen më të qetë dhe më optimiste. Beqarët janë pak të mbyllur, por qielli ju nxit të ulni mbrojtjen. Një takim i rastësishëm gjatë punës ose një angazhimi të fundit mund të rezultojë shumë i rëndësishëm.
Këshillë dashurie: Vendoseni logjikën pak mënjanë dhe lëreni zemrën të udhëheqë.
—
Peshorja
Nevoja juaj për harmoni do të plotësohet plotësisht këto ditë. Afërdita ju mbështet dhe i bën marrëdhëniet të rrjedhshme e të këndshme. Në çift ndihet një klimë bashkëpunimi dhe afërsie; është koha ideale për të bërë blerje së bashku dhe për të zbukuruar shtëpinë. Beqarët kanë një sharm të qetë, por shumë të fuqishëm: tërhiqni njerëz të rafinuar dhe të sjellshëm, ashtu si ju. Nëse ka pasur një debat në të kaluarën, këto janë ditët e duhura për pajtim dhe për të hyrë në festat me zemër të lehtë. Mos kini frikë të shprehni dëshirat tuaja më të thella; do të dëgjoheni.
Këshillë dashurie: Ruani ekuilibrin mes dhënies dhe marrjes; mos e humbni veten për t’i pëlqyer tjetrit.
—
Akrepi
Jeni magnetikë dhe misteriozë si gjithmonë, por këtë javë intensiteti juaj shkon drejt mirëqenies emocionale. Në çift pasioni është i fortë dhe i ngrohtë, duke i bërë mbrëmjet e dhjetorit më të afërta. Kujdes vetëm nga xhelozitë e panevojshme, sidomos gjatë takimeve festive. Beqarët mund të përjetojnë një takim vendimtar: dikush do t’ju tërheqë më shumë për afërsinë shpirtërore sesa për pamjen. Besojini intuitës suaj dhe mos hezitoni të nisni një aventurë të re ndjenjash.
Këshillë dashurie: Besoni më shumë te personi që doni; dyshimi nuk i shkon frymës së festave.
—
Shigjetari
Shpirti juaj i lirë dëshiron lëvizje, qoftë edhe përmes imagjinatës. Në çift, mënyra më e mirë për të festuar është të planifikoni diçka ndryshe, një arratisje romantike ose një përjetim që ju bën të ndiheni gjallë. Partneri do ta vlerësojë entuziazmin tuaj. Beqarët janë shumë të favorizuar: mos rrini mbyllur në shtëpi, sepse dashuria ju pret aty ku ka njerëz, muzikë dhe gëzim. Jeni ndër shenjat më të mbështetura për fillime të reja.
Këshillë dashurie: Ndajeni lirinë me atë që doni, mos e përdorni si arratisje.
—
Bricjapi
Nën atë pamje të përmbajtur fshihet një zemër e ngrohtë dhe këtë javë do të dallohet qartë. Në çift kërkoni siguri dhe stabilitet; po punoni fort për t’ua ofruar të dashurve tuaj. Partneri ju sheh si shtyllë të fortë. Beqarët janë të kujdesshëm, ndoshta për shkak të zhgënjimeve të mëparshme, por yjet e funddhjetorit ju ftojnë të hapeni. Dikush mund t’ju tregojë me vepra sa shumë ju vlerëson. Vigjilja e Krishtlindjes sjell emocione të forta dhe bilance pozitive.
Këshillë dashurie: Lejoni emocionet të udhëheqin për pak kohë; racionaliteti mund të presë.
—
Ujori
Zakonisht jetoni me mendjen te e ardhmja, por këtë javë yjet ju ftojnë të shijoni të tashmen. Në çift nevojitet më shumë lehtësi: mos analizoni çdo detaj, por shijoni shoqërinë e njëri-tjetrit. Kreativiteti do t’ju ndihmojë të zgjidhni një keqkuptim të vogël. Beqarët mund të shohin miqësitë të kthehen natyrshëm në diçka më të thellë. Kur jeni vetvetja, pa maska, jeni shumë tërheqës.
Këshillë dashurie: Liria ka vlerë, por edhe përkatësia ka hijeshinë e saj.
—
Peshqit
Mbyllim me ju, ëndërrimtarët e zodiakut. Këtë javë jeni të zhytur në një atmosferë magjike. Në çift, lidhja merr një dimension pothuajse shpirtëror; kuptoheni pa fjalë dhe bashkimi forcohet gjatë përgatitjeve festive. Beqarët mund të shohin ëndrrat të marrin formë: nëse ju pëlqen dikush, jepni një sinjal të qartë. Ndjeshmëria ju ndihmon të kuptoni shpejt kë keni përballë. Kujdes vetëm të mos idealizoni tepër; mbani këmbët në tokë, edhe kur zemra fluturon.
Këshillë dashurie: Ndiqni emocionet, por jepuni atyre një drejtim të qartë. /noa.al
