Paolo Fox – 3 shenjat më me fat dhe 3 më pak të favorizuara sot, e enjte 18 dhjetor

Sipas pasqyrës astrologjike të Paolo Fox për sot, disa shenja përfitojnë nga mbështetje e fortë planetare, sidomos në dashuri dhe iniciativa personale, ndërsa të tjerat duhet të tregojnë kujdes, qetësi dhe maturi në vendime. Ja renditja e ditës që ju sjell noa.al nga transkriptimi i publikimit ditor në radio LatteMiele.
3 shenjat më me fat sot
Shigjetari
Shigjetari është pa diskutim shenja më e fortë e ditës. Katër planetë në favor sjellin qartësi mendore, optimizëm dhe vizion për të ardhmen. Sipas Paolo Fox, kjo është një fazë ndërtimi: idetë që lindin tani kanë vlerë afatgjatë, sidomos për pranverën e ardhshme. Është shumë e rëndësishme të dëgjoni këshilla dhe të analizoni mirë çdo propozim, sepse mes tyre fshihen mundësi konkrete. Në planin personal ndiheni më të sigurt dhe më të motivuar.
—
Luani
Qielli është shumë nxitës dhe favorizon veprimin. Paolo Fox thekson se kur yjet janë pozitivë, nuk duhet pritur. Luani ka energji, guxim dhe aftësi për të imponuar veten pozitivisht. Në punë mund të merrni vlerësime ose të shihni rezultatet e një përpjekjeje të gjatë. Suksesi personal është i arritshëm, por kërkon vendosmëri. Kjo është një ditë për të marrë iniciativa dhe për të mos u tërhequr nga frika.
—
Peshqit
Edhe pse dita nis me pak nervozizëm ose lodhje mendore, qielli i Peshqve tregon një përmirësim të shpejtë. Paolo Fox flet për një rikuperim të fortë që nis nga fundjava dhe vazhdon deri në fund të muajit. Sot është e rëndësishme të mos dorëzoheni për shkak të vonesave të vogla. Në dashuri rikthehet dëshira për komunikim dhe afërsi. Favorizohen lidhjet e reja dhe qartësimi i atyre ekzistuese.
—
3 shenja që duhet të bëjnë sytë katër
Binjakët
Edhe pse faza më e vështirë e dhjetorit ka kaluar, sot qielli mbetet i ndërlikuar. Dielli, Hëna, Merkuri dhe Afërdita janë në kundërshtim dhe kjo sjell tension, nervozizëm dhe rikthim çështjesh të së kaluarës. Paolo Fox këshillon të mos hapen diskutime të rëndësishme sot. Çdo sqarim i nxituar rrezikon të përkeqësojë situatën. Më mirë të prisni fundjavën, kur klima do të jetë më e qetë.
—
Gaforrja
Planetë kundër rrisin ndjeshmërinë dhe sjellin zhgënjim emocional. Mund të ndiheni të lënduar, sidomos nëse keni ndihmuar dikë që nuk e ka vlerësuar mbështetjen tuaj. Paolo Fox thekson se heshtja nuk ndihmon: është më mirë të flitet menjëherë, por me qetësi. Nëse ndjenjat mbahen brenda, rrezikojnë të shpërthejnë më vonë. Sot kërkohet sinqeritet dhe mbrojtje e ekuilibrit emocional.
—
Ujori
Ujori vjen nga disa ditë tensioni dhe nervozizmi. Sot mbetet një vëmendje e fortë te paratë dhe çështjet praktike, pika më e dobët e kësaj faze. Paolo Fox këshillon kujdes maksimal në shpenzime dhe marrëveshje financiare. Nuk është dita ideale për vendime impulsive. Në anën emocionale, megjithatë, është e rëndësishme të mos shtyhen takimet apo bisedat: një hap i vogël sot mund të sjellë një përgjigje pozitive. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd