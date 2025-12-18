Greqi: Vetëdorëzohet një 30-vjeçar për rastin e Finikoundës

18 Dhjetor 2025
KALAMATA – Një 30-vjeçar është vetëdorëzuar këtë të mërkurë në policinë e Kalamatës, në kuadër të hetimeve për ngjarjen e rëndë të ndodhur në Finikounda në fillim të muajit tetor.
Sipas mediave greke, ndaj tij ishte lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar, ndërsa ai dyshohet për bashkëpunim në këtë çështje. Dorëzimi i tij vjen disa ditë pas arrestimit të nipit të pronarit 68-vjeçar të një kampingu në zonë, si dhe të një biznesmeni nga Athina, të cilët akuzohen për nxitje të veprës penale.
Autoritetet bëjnë me dije se 30-vjeçari është mik i biznesmenit të arrestuar dhe dyshohet se ka pasur rol në ngjarje. Ky është ndalimi i pestë i kryer deri tani, ndërsa hetimet vijojnë për të sqaruar plotësisht rrethanat.
Nga ana e tij, nipi i pronarit ka mohuar çdo përfshirje, duke u deklaruar i pafajshëm dhe duke theksuar se ka bashkëpunuar me autoritetet që nga fillimi. Edhe biznesmeni nga Athina ka këmbëngulur në pafajësinë e tij, duke pretenduar se akuzat ndaj tij janë të pabazuara.
Të dy ndodhen në paraburgim, ndërsa autoritetet greke vijojnë procedurat ligjore për zbardhjen e plotë të çështjes.
