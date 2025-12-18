Horoskopi i Paolo Fox për sot, e enjte 18 dhjetor 2025: të gjitha shenjat

Lexoni horoskopin e ditës sipas Paolo Fox për të mësuar çfarë ju rezervojnë yjet. Pasqyra astrologjike për sot, e enjte 18 dhjetor 2025, për çdo shenjë të horoskopit, me fokus te dashuria, puna, mirëqenia dhe fati.
Dashi
Sot ndodheni në një pozicion force, sepse katër planetë janë në anën tuaj. Megjithatë, duhet kujdes: kjo energji dhe kjo frymë pozitive shfaqen më shumë në dashuri. Në punë mund të ketë ende disa pengesa të vogla ose vonesa për t’u kapërcyer. Ndihma e një personi me përvojë do të jetë e dobishme. Kjo situatë nuk është e re, sidomos për ata që po përpiqen të ruajnë ekuilibrin personal që prej vitit të kaluar.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Qielli sjell shumë energji, por varet nga ju si ta drejtoni. Në ndjenja përjetoni një fazë më të thellë dhe më të sinqertë. Në punë duhet të pranoni se ka ende detaje për t’u rregulluar dhe ndoshta nevojë për mbështetje profesionale. Edhe nëse ju duket se po përballeni me të njëjtat beteja, në të vërtetë po forconi pozicionin tuaj.
Demi
Është shumë e rëndësishme që këtë fundjavë të rigjeni qetësinë. Po e them që sot, që është e enjte, sepse duhet të organizoni mirë ditët e së shtunës dhe të së dielës. Nuk përjashtohet një rikthim ndjenjash nga e kaluara. Ky horoskop i jep peshë të madhe ndjenjave që mund të lindin papritur. Në punë, Marsi kërkon rishikim, por sjell edhe detyra të reja që do të rezultojnë të suksesshme.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Fundjava bëhet pikë kyçe për të rikuperuar qetësinë emocionale dhe stabilitetin. Jeni të ftuar të bëni atë që ju bën të ndiheni mirë dhe që ndriçon marrëdhëniet personale. Në punë, Marsi kërkon rregull dhe përgjegjësi të reja, të cilat, nëse i përballoni me qetësi, do të sjellin rezultate konkrete.
Binjakët
Fatmirësisht mund të thuhet se periudha më e vështirë ka kaluar, sidomos ajo në fillim të dhjetorit. Megjithatë sot Dielli, Hëna, Merkuri dhe Afërdita janë në pozicion të pafavorshëm. Ka gjasa që e kaluara të rikthehet ose të lindin diskutime që duhen qetësuar. Kujtohet se e shtuna dhe e diela do të jenë ditë pa tensione, ndaj nëse sot ndiheni të shqetësuar, shtyni sqarimet për fundjavën.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Edhe pse dita sjell ndjesi të përziera, faza më e rëndë tashmë është kapërcyer. Kundërshtimet planetare mund të rikthejnë situata të vjetra ose biseda që ende kërkojnë qartësi. Tregoni kujdes dhe mos nxisni tensione. Së shpejti do të keni një klimë më të qetë për të folur me mendje të kthjellët.
Gaforrja
Planetët që po hyjnë në kundërshtim sjellin ndjesi parehatie. Kjo mund të lidhet edhe me një zhgënjim, sidomos nëse keni ndihmuar dikë që më pas ju është kthyer kundër. Jeni një person i ndjeshëm dhe bujar. Nëse ka pakënaqësi ose keqkuptime në dashuri apo në jetën private, është më mirë të flisni menjëherë sesa të prisni.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Kundërshtimet planetare ju bëjnë më të ndjeshëm dhe mund të rihapin plagë emocionale. Sot është e rëndësishme të mos mbylleni në vetvete, por të shprehni ndjenjat me sinqeritet. Keni nevojë për qartësi dhe marrëdhënie të pastra. Diskutimet e hapura dhe të qeta janë mënyra më e mirë për të ruajtur ekuilibrin tuaj.
Luani
Rrallëherë qielli ka qenë kaq nxitës. Kur horoskopi është pozitiv, duhet të veproni, jo të prisni që gjërat të ndodhin vetë. Dhe ju, si Luan, nuk qëndroni kurrë pa lëvizur, ndonjëherë edhe tepër impulsivë. Ky është një moment kur rrethanat janë në favorin tuaj dhe suksesi personal është i mbështetur.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Keni mundësi reale për rezultate konkrete, sidomos nëse e shfrytëzoni këtë shtysë me zgjuarsi dhe guxim. Iniciativat tuaja vlerësohen dhe përpjekjet e fundit mund të marrin më në fund njohjen e merituar.
Virgjëresha
Mos i kushtoni shumë vëmendje ndjenjave të vogla të trishtimit që mund t’ju shoqërojnë sot dhe nesër, sepse fundjava do të jetë shumë më e qetë. Mund të jeni tepër kritikë në marrëdhëniet familjare. Fundjava hap rrugë për biseda më të qeta. Nëse sot veproni pa reflektim ose shtypni ndjenjat, rrezikoni të ndiheni keq ose të thoni gjëra që nuk i mendoni vërtet. Ka diçka që duhet sqaruar.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Ndjeshmëria e këtyre orëve mund t’ju shtyjë drejt reagimeve të nxituara. Kujdes në marrëdhëniet e afërta. Mos u drejtoni nga emocionet kalimtare. Do të keni një klimë më të favorshme për sqarime. Nëse mbani gjithçka brenda, rëndoheni; nëse flisni pa menduar, krijoni keqkuptime.
Peshorja
Janë dy ditë shumë të rëndësishme. Në ditët e favorshme është gjithmonë e nevojshme të bëhet qartësi dhe të kuptohet çfarë nuk po funksionon, sepse të shtunën dhe të dielën Hëna do të kthehet sërish kundër. Gjatë këtyre dy ditëve do të ishte ideale të keni kontakte të drejtpërdrejta me njerëzit që mund dhe duhet t’ju japin përgjigje. Me Afërditën në anën tuaj, dashuria mund të rikthehet në plan të parë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Mendja juaj është më e kthjellët dhe zemra më e hapur. Shfrytëzojeni këtë ekuilibër për biseda të sinqerta dhe sqarime të rëndësishme. Së shpejti Hëna do të sjellë sërish tension, ndaj ky është momenti më i mirë për të vendosur rregull dhe për të hequr paqartësitë. Afërdita ju ndihmon të riktheni harmoninë dhe të vlerësoni marrëdhëniet që e meritojnë vërtet vëmendjen tuaj.
Akrepi
Qielli është i ngarkuar dhe shumë aktiv. Kur merrni përgjegjësi, angazhoheni maksimalisht dhe nuk pranoni lehtë kritika. Pikërisht këtu qëndron rreziku: mbingarkesa me detyra dhe përpjekja për të treguar forcë të tepruar nga frika e sulmeve ose kritikave. Me kalimin e kohës, kjo sjellje mund të krijojë armiqësi ose të bllokojë projekte të rëndësishme. Sot, nga ana e ndjenjave, situata është e favorshme.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Presioni që ndjeni vjen nga dëshira për të kontrolluar gjithçka. Sot do t’ju bënte mirë të lironi pak tensionin dhe të lejoni më shumë qetësi. Vendosmëria është e fortë, por mund të shndërrohet në ngurtësi kur ndiheni të vënë në provë. Besoni më shumë dhe mos reagoni gjithmonë në mbrojtje. Dashuria ofron strehë dhe sinqeritet.
Shigjetari
Yjet janë shumë të fuqishëm: katër planetë në favor nuk janë pak, sidomos duke pasur parasysh se po afrohemi drejt vitit 2026, ku nga mesi i shkurtit edhe Saturni do të jetë sërish mbështetës. Duke ju njohur si person që planifikon herët, është e qartë se tashmë keni ide të rëndësishme për pranverën dhe burime të mira për t’i shfrytëzuar. Dëgjoni çfarë ju thonë të tjerët, analizoni dhe vlerësoni me kujdes.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Idetë nuk mungojnë, përkundrazi, kjo fazë sjell intuita të vlefshme për të ardhmen. Edhe këshillat që merrni tani mund të rezultojnë shumë të dobishme, nëse i shqyrtoni me qetësi dhe mendim kritik. Jeni në një periudhë ndërtimi dhe çdo detaj mund të bëhet pjesë e rëndësishme e suksesit tuaj.
Bricjapi
Së shpejti do të keni shumë planetë në shenjë, një përqendrim i fortë edhe në nivel personal. Nga e shtuna, më 20 dhjetor, nis një fazë e rëndësishme, me Diellin që ju ndihmon nga e diela dhe një Hënë që forcon synimet tuaja. Nga tani deri më 31 dhjetor do të keni mundësi të rishikoni një marrëveshje, të çoni përpara një projekt dhe të zhvilloni ide të mira në dashuri. E di që disa Bricjapë, pas një periudhe të gjatë vetmie ose ndarjeje, nuk duan të rrezikojnë sërish, por nëse jeni vetëm, shikoni me kujdes çfarë mund të ndodhë deri në Vitin e Ri.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Qielli po përgatit një fazë zhvillimi personal që mund t’ju ndryshojë këndvështrimin. Me hyrjen e shumë planetëve në shenjë, do të ndjeni rritje force, guximi dhe vendosmërie. Është momenti për të rishikuar marrëveshje dhe për të marrë iniciativa. Edhe zemra mund të zgjohet, nëse arrini të lini mënjanë mosbesimin. Takime dhe fillime të reja janë të mundshme.
Ujori
Ditët e hëna dhe e martë kanë qenë të mbushura me nervozizëm. Tani është shumë e rëndësishme të përpiqeni të zgjidhni problemet e së kaluarës dhe të tregoni kujdes, edhe një herë, në çështjet financiare, pika më e dobët e kësaj periudhe. Megjithatë, është një kohë e mirë për të planifikuar ngjarje dhe projekte të ardhshme. Jetoni emocionet ditë pas dite. Nëse ka dikë që ju pëlqen, përpiquni ta takoni sa më shpejt.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Tensioni i ditëve të fundit mund të ketë lënë gjurmë, por tani keni mundësi të riktheni ekuilibrin duke zgjidhur çështje të pazgjidhura. Menaxhoni me kujdes shpenzimet dhe marrëveshjet financiare. Në të njëjtën kohë, mendja është e kthjellët për plane afatgjata. Në ndjenja, mos shtyni: një takim mund të sjellë përgjigje pozitive.
Peshqit
Pavarësisht nervozizmit, vonesave apo tensioneve të vogla që lidhen vetëm me këtë ditë, nga e shtuna dhe e diela shihet një përmirësim i madh. Nga data 20 deri më 31 dhjetor do të bëni hapa të rëndësishëm drejt ekuilibrit dhe qetësisë. Favorizohen ata që kanë një punë të qëndrueshme dhe projekte për t’i përfunduar deri në pranverë. Yjet ju shtyjnë të veproni pa u ndalur. Në dashuri, pas pasigurive dhe debateve të vogla të fillimdhjetorit, rikthehet dëshira për komunikim. Dashuritë e reja janë të favorizuara.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Sot ndiheni pak të rënduar, por përmirësimi është shumë afër. Po hyni në një fazë që forcon projektet dhe ju lejon të ecni me më shumë siguri. Jepini vazhdimësi iniciativave që keni nisur. Në dashuri rikthehen qetësia, afërsia dhe dialogu i sinqertë. Çdo gjë që dëshironi të ndërtoni ka terren të mirë për t’u realizuar. /noa.al
