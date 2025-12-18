Sot seanca në Apelin e GJKKO-së për Ballukun dhe vartësit

TIRANË- Në Apelin e Posaçëm sot në orën 11:00 do të zhvillohet seanca për zv.kryeministren Belinda Balluku dhe vartësit e saj. Balluku ka kërkuar në Apelin e GJKKO-së heqjen e dy masave të sigurisë, atë të pezullimit nga detyra si edhe ndalim e daljes jashtë shtetit.
Kjo seancë zhvillohet në një kohë kur SPAK kërkon autorizim nga Kuvendi për arrestimin e Ballukut. Kërkesë kjo e imponuar pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese që ka rikthyer në detyrë Ballukun deri në shqyrtimin e ankimit të kryeministrit Rama, për zgjidhjen e konfliktit të kompetencave mes GJKKO-së dhe Këshillit të Ministrave.
Belinda Balluku është marrë e pandehur për shkelje të barazisë në tenderë për tenderin për Tunelin e Llogarasë me fond limit 190 mln euro. Ndërkohë, SPAK zyrtarisht ka nisur hetimet ndaj saj jo vetëm për lotin 4, por për të 7 lotet e Unazës së Madhe, projekt për cilin janë prokuroruar 450 mln euro.
Ndërkohë, masën e sigurisë e ka ankimuar edhe drejtori i KESH Erald Elezi, ndaj të cilit GJKKO ka caktuar masën e arrestit shtëpiak. Ai akuzohet për shkelje të barazisë në tenderë dhe masa i është caktuar për dy tenderët me vlerë 210 mln euro, Tunelin e Llogarasë dhe lotin 4 të Unazës së Madhe. Ai ka qenë Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Operacioneve në ARRSH kur ka qenë tenderi i Llogarasë dhe anëtar i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për tenderin e Unazës së Madhe.
Zbutjen e masës së sigurisë arrest shtëpie e ka kërkuar edhe kreu i ARRSH, Gentian Gjyli. Ai akuzohet nga SPAK për “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” dhe masa e sigurisë i është caktuar vetëm për tunelin e Llogarasë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd