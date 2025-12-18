Endri Shabani do betohet si Avokat Populli! Mocion me debat në Kuvend për masat e qeverisë për luftën ndaj korrupsionit

TIRANË- Kuvendi i Shqipërisë do të mblidhet sot në orën 10:00 në seancën e fundit për këtë sesion parlamentar. Kjo seancë pritet të prodhojë sërish debate për çështjen e Avokatit të Popullit, të cilën opozita e ka dërguar edhe në Gjykatën Kushtetuese.
Endri Shabani, i cili u zgjodh Avokat Populli me firmat e PD dhe vetëm me votat e PS, pritet të betohet në këtë seancë.
Debate pritet të ketë edhe për çështjen e Belinda Ballukut, pasi SPAK i ka kërkuar Kuvendit autorizim për arrestimin e saj, ndërsa Këshilli i Mandateve do të mblidhet të premten. Por anëtarët e këtij Këshilli nuk kanë në dorë USB-në me provat e SPAK, të cilën Peleshi ende nuk ua ka vendosur në dispozicion me argumentin se materialet janë sekret hetimor.
Në rendin e ditës janë parashikuar disa pika, mes tyre edhe mocion me debat për masat e marra nga qeveria për luftën me tolerancë zero ndaj krimit të organizuar.
Urdhër dhe rendi i ditës “Për mbledhjen e seancës plenare, të datës 18.12.2025, ora 10 00”
