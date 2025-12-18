Parashikimi i motit për sot

Vendi ynë sot do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme.
Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura si dhe intervale afatshkurtra me diell kryesisht përgjatë ultësirës perëndimore. Mjegulla/mjegullina do të jenë prezente në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes përgjatë zonave luginore.
Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i lindjes me shpejtësi mesatare 4 m/sek, e cila hera-herës përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore pritet të fitoi shpejtësi deri në 6 m/sek.
Valëzimi në det do të jetë i forcës 0-1 ballë.
