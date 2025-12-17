Trump vendos pllaka me shkrime fyese për ish-presidentët, mes tyre Biden dhe Obama: Më të këqijtë në histori

SHBA– Një pllakë me komente jo gjithmonë lajkatuese është shfaqur nën portretet e presidentëve në peristilin e Shtëpisë së Bardhë, një ide që duket se ka "firmën" e Donald Trump, duke gjykuar nga zgjedhja për të shfaqur një stilograf në vend të Joe Biden. Për kundërshtarët ideologjikë të Trump, pllaka nxjerr në pah problemet gjatë mandatit të tyre dhe komenton mbi masat kryesore që ata morën.
Nga referencat e Bidenit në filmin “Sleepy Joe” deri te pikturimi i ikonës republikane Ronald Reagan si një fans i një Trumpi të ri, pllakat përfshijnë një gjuhë bombastike të shkruar në stilin Trumpian. Instalimi është lëvizja e fundit e presidentit republikan për ta formësuar Shtëpinë e Bardhë sipas imazhit të tij, një përpjekje që ka përfshirë nga zbukurimi i Zyrës Ovale deri te shembja e Krahut Lindor në përgatitje për një shtim masiv të sallës së vallëzimit.
Një pllakë hyrëse u tregon kalimtarëve se “Shëtitorja Presidenciale e Famës” u “konceptua, u ndërtua dhe u përurua nga Presidenti Donald J. Trump si një homazh për presidentët e mëparshëm, të mirë, të këqij dhe diku në mes”.
Pllaka e Bidenit përsërit pretendimet e rreme se presidenti i 46-të, një demokrat, mori detyrën "si rezultat i zgjedhjeve më të korruptuara ndonjëherë", kur, në fakt, ai e mundi Trumpin në vitin 2020 si në votën popullore ashtu edhe në Kolegjin Zgjedhor. Biden përshkruhet gjithashtu si "deri tani, presidenti më i keq në historinë amerikane".
Një tjetër demokrat, Barack Obama, presidenti i parë me ngjyrë i vendit dhe paraardhësi i parë presidencial i Trump, është etiketuar si "një nga figurat politike më përçarëse në historinë amerikane".
Pllaka poshtë portretit të ish-Presidentit George W. Bush duket se miraton krijimin e Departamentit të Sigurisë Kombëtare nga republikani, por dënon se ai "filloi luftërat në Afganistan dhe Irak, të cilat nuk duhej të kishin ndodhur".
Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, tha se tekstet janë “përshkrime të shkruara me elokuencë të secilit president” dhe se “shumë prej tyre janë shkruar drejtpërdrejt nga vetë Presidenti”.
Biden nuk bëri asnjë koment për pllakën e tij. Nuk pati përgjigje të menjëhershme për emailet e dërguara ndihmësve të Obamës dhe disa ish-presidentëve të tjerë.
Në shtator, Trump rimodeloi kolonadën që shtrihet nga Krahu Perëndimor deri në rezidencën e Shtëpisë së Bardhë me portrete të praruara të të gjithë ish-presidentëve, përveç Bidenit. Në vend të kësaj, Trump zgjodhi një printer automatik, duke reflektuar talljen e tij me moshën e Bidenit dhe pohimet se Biden nuk ishte i aftë për këtë punë.
Ekspozita ndodhet në murin e kolonadës midis rezidencës së Shtëpisë së Bardhë dhe hyrjes së zakonshme të presidentit në Zyrën Ovale, që do të thotë se Trump mund të marrë me vete cilindo nga mysafirët e tij të preferuar – përfshirë personalitete të huaja – në një turne të ekspozitës së bashku me kornizat e paraardhësve të tij.
Pllaka hyrëse supozon gjithashtu se shtesa e Trump do të mbetet e paprekur edhe pasi ai të mos jetë më president: “Shëtitorja Presidenciale e Famës do të jetojë gjatë si një dëshmi dhe homazh për Madhështinë e Amerikës.”
