Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kryeministri britanik mesazh Abramovich-it: ‘Paguaj 2.5 miliardë paund ose do të dërgoj në gjyq’!
Transmetuar më 17-12-2025, 22:59

Londër- Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, i ka dërguar një mesazh oligarkut rus Roman Abramovich, ku i kërkon të transferojë 2.5 miliardë paund nga shitja e Klubit të Futbollit Chelsea.

Abramovich u zotua në vitin 2022 se të ardhurat nga shitja e klubit do të përdoren për të mbështetur viktimat e luftës në Ukrainë, por diçka e tillë nuk ka ndodhur, pasi paratë kanë mbetur të ngrira në një llogari bankare.

Starmer tha se Mbretëria e Bashkuar kishte lëshuar një licencë që lejonte transferimin e parave, por paralajmëroi se do të ndërmerren veprime ligjore nëse Abramovich nuk do ta përmbushte angazhimin e tij.

“Mesazhi im për Abramovich është i qartë: ora po troket. Respekto angazhimin që ke bërë dhe paguaj tani. Nëse jo, ne jemi të përgatitur të shkojmë në gjykatë për të siguruar që çdo qindarkë të arrijë tek ata që u janë shkatërruar jetët nga lufta e paligjshme e Putinit.”

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...