Çmimet Oscar do të transmetohen në YouTube nga viti 2029

Ceremonia e ndarjes së çmimeve Oscar do të fillojë transmetimin në YouTube duke filluar nga viti 2029, duke i dhënë fund një partneriteti dhjetëvjeçar me ABC-në.
Platforma e njohur online nuk ka njoftuar ende një partner transmetimi, dhe për këtë arsye ceremonia e ndarjes së çmimeve mund të mos transmetohet në televizion, por vetëm online për herë të parë në histori.
ABC, e cila ka transmetuar Çmimet e Akademisë që nga viti 1976, do të vazhdojë ta bëjë këtë deri në vitin 2028. Më pas, të drejtat globale të transmetimit do t’i kalojnë YouTube deri në vitin 2033.
Drejtori ekzekutiv i Akademisë, Bill Kramer dhe presidentja e Akademisë, Lynette Howell Taylor thanë se ky veprim do të ndihmonte që çmimet Oscar të arrinin një audiencë më të gjerë ndërkombëtare.
“Çmimet Oscar janë një nga institucionet tona kryesore kulturore, që festojnë përsosmërinë në rrëfimin e historive dhe artin”, tha Neil Mohan, CEO i YouTube.
“Partneriteti me Akademinë do të frymëzojë një brez të ri kreativiteti”, shtoi ai.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd