“Budallaqe dhe k*rva!” SKANDALI nga Zonja e Parë e Francës, Brigitte Macron përballet me padi historike nga 343 gra për fyerje publike

FRANCA- Brigitte Macron po përballet me një ankesë ligjore nga disa organizata, përfshirë grupet e të drejtave të grave, pasi u filmua duke thënë se protestueset feministe në një shfaqje teatrale në Paris ishin "bushtra budallaqe". Më shumë se 300 gra, konkretisht 343, një numër historikisht simbolik në feminizmin francez, këtë javë ngritën padi kundër zonjës së parë franceze për fyerje publike.
Një video e filmuar javën e kaluar tregonte Macronin në një diskutim prapa skenës në teatrin Folies Bergère në Paris me Ary Abittan, një aktor dhe komedian francez i cili më parë ishte akuzuar për përdhunim.
Ajo po ndiqte shfaqjen e tij me vajzën e saj dhe disa shoqe. Natën e kaluar, aktivistet feministe e kishin ndërprerë shfaqjen, duke bërtitur: Abittan, përdhunues!
Macron, 72 vjeç, e pyeti Abittan se si ndihej. Kur ai tha se ndihej i frikësuar, ajo iu referua protestuesve si “sales connes” (budallaqe) dhe tha se nëse ato rishfaqeshin “do t’i hedhim jashtë”.
Juliette Chapelle, një avokate e grupeve feministe që ngriti çështjen, i tha radios France Inter: “Ajo është zonja e parë e Francës, fjalët e saj kanë rëndësi.”
Chapelle tha se Macron ishte dukur “shumë i angazhuar në kauzat për gratë, por në realitet mund të themi se ka një shkëputje midis fjalimeve të saj publike dhe asaj që ajo mendon vërtet”.
Magjistratët e ndërprenë hetimin e akuzës për përdhunim të vitit 2021 kundër Abittan në vitin 2024 për shkak të mungesës së provave për ta çuar atë në gjyq. Ky vendim u konfirmua në apel në janar të këtij viti.
Grupi feminist i fushatës që mori pjesë në protestën teatrale, Nous Toutes (Të gjithë ne), tha se aktivistët e tij kishin ndërprerë shfaqjen e Abittan për të protestuar kundër asaj që e përshkroi si "kultura e pandëshkueshmërisë" rreth dhunës seksuale në Francë.
“Më vjen keq nëse i kam lënduar gratë viktima”, i tha Macron medias Brut këtë javë, duke i quajtur komentet që u kapën në video “private”.
Por, ajo shtoi: “Nuk mund të pendohem për to. Është e vërtetë, unë jam gruaja e presidentit të republikës, por mbi të gjitha jam vetvetja. Dhe kështu, kur jam privatisht, mund ta lë veten të lirë në një mënyrë që nuk është plotësisht e duhur.”
Grupet feministe që ngritën padinë ligjore përfshijnë Les Tricoteuses Hystériques (Thurësit Histerikë), e cila u themelua në vitin 2024 në kohën e gjyqit më të madh për përdhunim në Francë, në të cilin dhjetëra burra u dënuan për përdhunimin e Gisèle Pelicot , e cila ishte droguar nga ish-burri i saj.
Një avokat mbrojtës në atë rast i quajti gratë jashtë “histerike” dhe “trikoteze” – duke i krahasuar ato me gratë që panë dhe thurën ndërsa gijotina ra gjatë Revolucionit Francez.
Numri prej 343 ankuesve i referohet një peticioni të vitit 1971 për legalizimin e abortit, në të cilin 343 gra thanë se kishin ndërprerë shtatzënitë.
Disa personazhe të famshëm kanë shprehur mbështetje për aktivistet feministe të fyera nga Macron duke e përdorur fyerjen me hashtagun #salesconnes.
Aktorja dhe regjisorja Judith Godrèche, një zë kryesor në lëvizjen #MeToo të Francës, e cila ka ngritur padi duke akuzuar dy regjisorë filmash për sulm seksual ndaj saj kur ishte adoleshente, postoi në mediat sociale: Edhe unë – jam gjithashtu një salle conne (kurvë e ndyrë dhe budallaqe) dhe i mbështes të gjithë të tjerët./ The Guardian
