Historia e pabesueshme e Ernest Simonit! Nga dënimi me vdekje pas meshës për Kenedy-n, në kardinal!

ARTIKULLI I PLOTË:
Një dëshmi e një jete të shënuar nga paqja, besimi dhe çmimi që dikush është i gatshëm të paguajë personalisht për t’i mbrojtur ato.
Kjo është ajo që Kardinali shqiptar, Ernest Simoni, 97 vjeç rrëfeu para studentëve të Treviglio-s, ku 28 vite i kaloi në burg nën regjimin diktatorial shqiptar.
Ishte një takim thellësisht prekës me 300 studentët e shkollave që morën pjesë një ditë më parë në Teatrin TNT në Bergamo.
“Ne iu bashkuam një programi të nisur nga shkollat e Caravaggio-s dhe Treviglio-s me temë paqen”, shpjegon drejtori Davide Finazzi.
“Si pjesë e kësaj, vendosëm ta ftonim kardinalin dhe, kur ai pranoi, donim ta ndanim ngjarjen me nxënës nga të gjitha shkollat”.
Sekretari i tij, Vieri Lascialfari, e ndihmoi kardinalin të tregonte historinë e tij. Imzot Ernest Simoni, i lindur në vitin 1928, e demonstroi besimin e tij që në fëmijëri: në moshën 4 vjeç, nëna e tij “e kapi” duke u lutur në meshë dhe në moshën 10 vjeç, ai kërkoi të hynte në manastirin françeskan në Shkodër.
Megjithatë, me fundin e Luftës së Dytë Botërore, në vend u vendos diktatura komuniste e Enver Hoxhës. Brenda pak vitesh, regjimi shtrëngoi kontrollin mbi lirinë fetare dhe dekretoi ateizmin shtetëror, me dënime të ashpra për ata që e shkelnin atë.
Manastiri u vu gjithashtu nën vëzhgim, ku policia fshehu armë nën altar, duke çuar në një bastisje që solli në arrestimin dhe ekzekutimin e priftit dhe mësuesve, ndërsa fillestarët u përjashtuan dhe më pas u rekrutuan.
Kështu, kardinali i ardhshëm e gjeti veten në uniformë nga viti 1953 deri në vitin 1955, tre vjet të kaluara në kushte jashtëzakonisht të vështira.
Pa hequr dorë kurrë nga besimi i tij, ai rifilloi në mënyrë klandestine studimet e tij teologjike. I shuguruar prift në vitin 1956, ai filloi misionin e tij baritor, por kjo mjaftoi për ta bërë atë një shënjestër.
Në prag të Krishtlindjeve të vitit 1963, ndërsa ai po kremtonte meshën, katër ushtarë hynë në kishë, ndërprenë shërbesën dhe i njoftuan dënimin me vdekje.
Krimi i tij thuhet se ishte për kremtimin e një meshe për prehjen e shpirtit të Presidentit të SHBA-ve, John F. Kennedy, i cili ishte vrarë disa muaj më parë.
“Ata e detyruan të hiqte rrobat e tij”, kujton sekretari, “dhe pastaj e goditën me shqelma para nënës së tij, e cila ishte ulur në rreshtin e parë”. Dënimi me vdekje u ndryshua më vonë në 25 vjet burgim të rreptë në një qeli prej një metër e gjysmë.
Ishte gjatë kësaj periudhe që Imzot Ernest Simoni përvetësoi moton: “Duajini armiqtë tuaj, falini, lutuni për ta dhe madje jepni jetën tuaj për ta”.
Edhe në burg, ai vazhdoi predikimin e tij dhe kremtoi mesha, duke u bërë drejtuesi shpirtëror i të burgosurve.
Për këtë arsye, në vitin 1973 ai u akuzua për trazira dhe mori një tjetër dënim me vdekje, i cili më vonë u ndryshua në punë të detyruar në minierat e bakrit.
Pas vitit 1981, Simoni u lirua nga burgu, por mbeti një “armik i popullit” për regjimin, i cili e caktoi të hapte kanalizime.
Në vitin 1991, diktatura ra dhe ai mundi të rimerrte rrobën e tij të klerit, duke ndihmuar në rihapjen e kishave të fshatrave.
Në vitin 2014, ai ishte prifti i fundit që i mbijetoi regjimit kur Papa Françesku, në vizitën e tij të parë apostolike në Shqipëri, kërkoi ta takonte.
Dëshmia e priftit e preku thellë Papën, i cili e quajti atë një “martir të gjallë” dhe dy vjet më vonë i dha atij titullin kardinal. “Lutuni për të gjithë ata që ju përndjekin dhe ju ofendojnë”, u përsëriti kardinali shqiptar studentëve të Treviglio-s.
“Ne duhet të jemi gjithmonë lajmëtarë të paqes dhe miqësisë. Duhet të lutemi pa pushim për të gjithë njerëzit e çdo ngjyre dhe nga çdo vend i botës dhe t’i bindim ata të duan njëri-tjetrin. Ne të gjithë jemi kryevepra të Zotit”, – predikoi Kardinali Ernest Simoni.
