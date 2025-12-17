PSG triumfon ndaj Flamengos dhe fiton Kupën Ndërkontinentale. Vit perfekt me gjashtë trofe

Doha, Katar – Paris Saint-Germain konfirmoi dominimin absolut në futbollin botëror për vitin 2025, duke fituar Kupën Ndërkontinentale dhe duke shtuar trofeun e gjashtë në një sezon historik për klubin parisien.
Pa shkëlqyer në finalen e zhvilluar në Doha, kampionët e Francës dhe të Evropës triumfuan ndaj Flamengos pas gjuajtjeve të penalltive, në një duel të fortë dhe të ekuilibruar që u vendos vetëm nga pika e bardhë.
Tashmë fituese të Ligue 1, Ligës së Kampionëve, Kupës së Francës, Kupës së Kampioneve dhe Superkupës UEFA, PSG e mbylli vitin me një tjetër sukses madhor, duke konfirmuar statusin e saj si skuadra më e suksesshme e vitit.
Parizienët e nisën ndeshjen me autoritet, duke dominuar posedimin dhe ritmin e lojës. Lee Kang-in dhe Joao Neves testuan mbrojtjen braziliane që në minutat e para, ndërsa Fabian Ruiz pa një gol të anuluar në minutën e 9-të për dalje të topit jashtë vijës.
Flamengo reagoi gradualisht, duke krijuar rrezik me Erick Pulgar dhe Alex Sandro, por PSG mbeti skuadra më këmbëngulëse. Dominimi u shpërblye në minutën e 38-të, kur Khvicha Kvaratskhelia përfitoi nga një dalje e pasigurt e portierit Agustin Rossi pas krosimit të Désiré Doué dhe shënoi për epërsinë 1-0.
Në pjesën e dytë, PSG u shfaq më pasive dhe Flamengo përfitoi. Një ndërhyrje e gabuar e Marquinhos ndaj Giorgian de Arrascaeta solli penallti, të cilën Jorginho e shndërroi në gol duke barazuar rezultatin.
Pavarësisht përpjekjeve të shumta nga të dyja skuadrat, koha e rregullt dhe ajo shtesë nuk sollën gol tjetër. Ousmane Dembélé ishte pranë fitores në fundin e ndeshjes, por goditja e tij u bllokua në momentin e fundit.
Fati i trofeut u vendos nga penalltitë, ku protagonisti absolut ishte Matvei Safonov. Portieri i PSG-së realizoi katër pritje vendimtare, duke i dhënë skuadrës së tij një fitore të madhe, pavarësisht penalltive të humbura nga Dembélé dhe Bradley Barcola.
Me këtë triumf, Paris Saint-Germain mbyll një vit të jashtëzakonshëm, duke vendosur një standard të ri suksesi në futbollin ndërkombëtar.
