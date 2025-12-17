50 miliardë euro për riarmatosjen/ Gjermania miraton buxhetin më të madh ushtarak në histori pas Luftës së Dytë Botërore

Berlin- Komisioni i Buxhetit i Bundestagut miratoi më shumë se 50 miliardë euro në kontrata të prokurimit ushtarak më 17 dhjetor 2025. Vendimi shënon një përshpejtim të madh të procesit të riarmatosjes së Berlinit, teksa vendi synon rritje të shpejtë të gatishmërisë nën epokën e pas-2022 të Zeitenwende.
Aprovimet u dhanë në një seancë me dyer të mbyllura të komisionit, që mbulonte kontrata të mëdha me vlerë mbi 25 milionë euro secila.
Ato mbështeten në përjashtimet nga frenimi i borxhit dhe në fondet e mbetura nga fondi special i mbrojtjes prej 100 miliardë eurosh i Gjermanisë.
Aprovim rekord nga komisioni
Komisioni i Buxhetit miratoi një paketë të vlerësuar në 50-52 miliardë euro, një nga miratimet më të mëdha të prokurimit në historinë e Gjermanisë pas Luftës së Dytë Botërore.
Pakoja përfshin rreth 30 kontrata të ndara që mbulojnë pajisje, sisteme, shërbime dhe përmirësime për Bundeswehr-in, duke reflektuar një përpjekje për të përshpejtuar vite të tëra prokurimesh brenda një kohe të shkurtër aprovimi.
Sipas praktikës gjermane, prokurimet mbi 25 milionë euro kërkojnë miratim nga komisioni, jo votim në seancë plenare.
Ky mekanizëm mundëson shpejtësi, por përqendron kontrollin në një grup të vogël ligjvënësish, një pikë që kritikët e ngritën duke pasur parasysh shkallën dhe ritmin e vendimeve.
Pajisje dhe mbrojtje ajrore
Alokimi më i madh i vetëm, 21-22 miliardë euro, është caktuar për pajisje bazë ushtarake, përfshirë pajisje mbrojtëse personale dhe uniforma, me synim adresimin e mungesave të kahershme që ndikojnë në gatishmëri.
Më shumë se 4 miliardë euro janë caktuar për mjete të tjera të këmbësorisë Puma, me disa raporte që flasin për rreth 200 njësi, pas problemeve të mëparshme të besueshmërisë dhe përmirësimeve.
Mbrojtja ajrore dhe raketore zë vend të rëndësishëm. Komisioni miratoi 3-4 miliardë euro për zgjerimin e sistemit Arrow 3, i zhvilluar bashkë nga Izraeli dhe SHBA, dhe rreth 2 miliardë euro për sisteme shtesë Patriot.
Investimet në artileri përfshijnë 3.4 miliardë euro për obusë vetëlëvizës, duke nënvizuar fokusin e ri te lufta tokësore me intensitet të lartë.
Hapësira, sensorë dhe industria
Përtej platformave, paketa përfshin 1.76 miliardë euro për Rheinmetall-in për një sistem zbulimi satelitor, i destinuar të mbështesë forcat gjermane të vendosura në Lituani.
Kontrata të tjera mbulojnë përmirësime të mjeteve të këmbësorisë, sisteme raketore, kapacitete satelitore dhe hapa përgatitorë për blerje të ardhshme dronësh.
Përfituesit e industrisë së mbrojtjes reaguan shpejt. Aksionet e kompanive si Rheinmetall dhe Hensoldt u rritën pas raportimeve për miratimet, duke reflektuar pritshmëri për porosi të qëndrueshme dhe siguri planifikimi.
Ministri i Mbrojtjes, Boris Pistorius, theksoi se “shpejtësia dhe shumat” i japin industrisë kërkesë të parashikueshme pas dekadash prokurimesh të ndërprera.
Konteksti strategjik dhe politik
Raportet tregojnë se Berlini planifikon të investojë deri në 650 miliardë euro në mbrojtje midis 2025 dhe 2030, rreth dyfishin e niveleve të mëparshme, për të përmbushur ose tejkaluar objektivin e NATO-s prej 2% të PBB-së dhe për t’u përgatitur për kërcënime të mundshme deri në 2029.
Ndërsa koalicioni qeverisës në përgjithësi e mbështet përshpejtimin, disa zëra të opozitës, përfshirë nga të Gjelbrit, vunë në dyshim nëse ligjvënësit patën kohë të mjaftueshme për të shqyrtuar një volum kaq të madh kontratash.
Megjithatë, miratimet nënvizojnë se si përmbajtja historike e Gjermanisë i ka lënë vend modernizimit të shpejtë, të nxitur nga lufta e Rusisë në Ukrainë dhe kërkesat e krahut lindor të NATO-s.
