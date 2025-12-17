Shqiponja e deformuar në flamurin shqiptar të Spiropalit në Greqi, kritika e gazetarit Marin Mem

Gazetari Marin Mema kritikon përdorimin e flamurit me shqiponjë të deformuar në takime zyrtare
Gazetari Marin Mema ka reaguar publikisht lidhur me përdorimin e flamurit shqiptar me shqiponjë të deformuar në takime dhe përfaqësime zyrtare, duke e cilësuar këtë si një mungesë serioziteti dhe respekti ndaj simboleve kombëtare. Dhe siç mund të shihni fotot, ka një sërë ndryshimesh mes flamurit origjinal dhe atyre të sajuar.
Në një qëndrim të bërë publik, Mema thekson se serioziteti i një shteti nis që nga detajet më bazike, mes të cilave flamuri kombëtar zë një vend të veçantë. Sipas tij, përdorimi i flamurit me shqiponjën e shtrembëruar, i cili u përhap masivisht gjatë vitit 2012, në 100-vjetorin e Pavarësisë, është i pafalshëm dhe nuk duhet të pranohet më në asnjë aktivitet zyrtar.
“Shqiponja e flamurit tonë kombëtar nuk ka nofull të dalë si dragua, as forma të huaja në krahë apo këmbë. Të pritet një shtet me një flamur të tillë është turp”, shprehet Mema, duke shtuar se një shtet serioz do të kishte ndërhyrë prej kohësh për ta hequr nga qarkullimi këtë variant të deformuar të simbolit kombëtar.
Ai thekson se simbolet kombëtare janë të shenjta dhe nuk mund të ndryshohen sipas shijeve apo keqinterpretimeve grafike. Sipas Memës, përdorimi i disa flamujve të tillë është konstatuar edhe në takimin e fundit zyrtar në Greqi, çka sipas tij tregon mungesë vëmendjeje ndaj një elementi thelbësor të identitetit shtetëror.
Gazetari e cilëson këtë si një detaj që mund të duket i vogël, por që në fakt është domethënës për respektin që një shtet ka ndaj vetes dhe ndaj simboleve të tij. /noa.al
E plotë:
"Kur shkohet në takime të këtij niveli – e në çdo përfaqësim tjetër zyrtar – serioziteti nis që te flamuri. Vendosja e flamurit me shqiponjën e shtrembëruar, i cili u përhap masivisht gjatë vitit 2012, në 100-vjetorin e Pavarësisë, është e pafalshme. Pikërisht këtu matet serioziteti i një shteti.
Shqiponja e flamurit tonë kombëtar nuk ka nofull të dalë si ndonjë dragua, as forma të huaja në krahë apo këmbë. Të pritet një shtet me një flamur të tillë është turp. Një shtet shqiptar serioz duhet të kishte ndërhyrë prej kohësh për ta hequr nga qarkullimi flamurin me shqiponjën e deformuar.
Simbolet kombëtare janë të shenjta dhe nuk mund të ndryshohen sipas shijeve apo keqinterpretimeve grafike. Jo një, por disa flamuj të tillë u panë edhe në takimin e fundit në Greqi – një detaj i vogël në dukje, por domethënës për respektin ndaj vetes dhe shtetit."
