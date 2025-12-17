Sulmuesi 21-vjeçar në Angli humb jetën, pas një aksidenti me makinë

ANGLI – Sulmuesi i Macclesfield, Ethan McLeod, ka vdekur në një aksident me makinë në autostradën M1, ndërsa kthehej nga një ndeshje e Ligës Kombëtare Veriore kundër Bedford Town.
Aksidenti ndodhi rreth orës 22:40 sipas kohës lokale pranë Northampton, kur Mercedesi i tij u përplas me një makinë tjetër. Klubi i tij e kujtoi atë në rrjetet sociale:
"Plagët e thella të lëna nga ndarja juaj nga jeta nuk do të shërohen kurrë, por një gjë është e sigurt: Trashëgimia e gjallë e Ethanit nuk do të zbehet kurrë, pavarësisht se sa kohë kalon. Ti do të jetosh përgjithmonë në zemrat dhe mendjet tona. Buzëqeshja jote unike na magjepsi të gjithëve dhe nuk do të harrohet kurrë."
