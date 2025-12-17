Tensione në Mbledhjen e Këshillit Kombëtar të PD! Organizator i takimeve të Salianjit largohet nga salla

TIRANA- Anëtari i Kryesisë së PD, Dritan Burgia, është larguar në mënyrë demonstrative nga mbledhja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, e cila po zhvillohet me dyer të mbyllura.
Burime për mediat nga brenda mbledhjes raportojnë se vendimi i tij erdhi pas kufizimit të diskutimeve vetëm te temat e protestave, duke penguar trajtimin e çështjeve të tjera brenda forumit të lartë të partisë. Burgia është një nga organizatorët e takimit të parë të Ervin Salianjit në Durrës, i cili synonte riorganizimin dhe rienergjizimin e PD-së.
“Ne vijmë të flasim në forume, ju thoni nuk lejohet të flasim për asgjë veç protestës”, është shprehur anëtari i kryesisë së PD.
Ai ka qenë gjithashtu objekt kritike më parë në mbledhjen e Kryesisë, ku u akuzua për bashkëpunim me PS-në. Largimi i tij nga sot tregon tensionet e brendshme dhe debatet mbi mënyrën e menaxhimit të çështjeve të partisë.
