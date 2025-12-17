‘Takimin e organizoi Suel Çela’! Salianji i përgjigjet Berishës: Dëshmi e mjerimit politik!

TIRANË- Ervin Salianji iu është përgjigjur akuzave të Kreut të PD-së, Sali Berisha i cili tha se takimi i tij në Elbasan, ishte organizuar nga Suel Çela. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Salianji shkruan se akuzat e ngrituar nga Berisha janë dëshmi e mjerimit politik.
Ai tha se e vetmja mënyrë që Edi Rama gjeti për ta ndalur nga përballja me ta në zgjedhje, ishin akuzat e fabrikuara në betejën e tij kundër një prej grupeve mafioze më të fuqishme në vend. Salianji tha se forca e tij e vetme janë, personaliteti, vullneti dhe mbështetja e njerëzve.
Ai tha se shoqëria dhe demokratët po e bërtasin me të madhe sepse kanë nevojë të dëgjojnë zgjidhje reale për humbjet e njëpasnjëshme, mosmbajtjen e fjalës, degradimin e debatit në akuza të pavërteta, promovimin e humbësve serialë etj.
Sipas tij, drejtuesit që duhet të japin llogari, kërkojnë llogari dhe përbaltin demokratët. Në fund, ai tha se do të vazhdoj takimet me demokratët, ballë për ballë, me lirinë e tij dhe të vërtetën, pa ndalim.
Postimi i plotë:
E vetmja mënyrë që Edi Rama gjeti për të më ndalur nga përballja me ta në zgjedhje ishin akuzat e fabrikuara, në betejën time kundër një prej grupeve mafioze më të fuqishme në vend. Sepse në garë dhe me garë unë i mund! Këtë e kam treguar në Korçë, në Kavajë, në parti dhe kudo: forca ime e vetme janë, personaliteti, vullneti im dhe mbështetja e njerëzve.
Në Elbasan ishte e gjithë struktura vitale e Partisë Demokratike. Akuzat imagjinare, siç ndodh rëndom me armiqtë imagjinarë të qëmotit, se unë paskam takuar ata që i kam denoncuar prej vitesh, duke filluar nga Suel Çela, janë një dëshmi e mjerimit politik. Veçanërisht kur dihet se shumëkush tjetër e ka pasur në krah dhe e ka përdorur për interesa të veta.
Por ç’rëndësi ka kjo. Në kushte të një demokracie dhe jo autokracie do shkoja në gjykatë të përballja çdo shpifës. Por në kushtet e një përballje për shkak se dua që Partia Demokratike të jetë fituese dhe disa rrogëtarë kanë frikën e humbjes së pushtetit e të pazareve po reagoj publikisht një herë, e më pas siç kam bërë çdo herë, do shkoj në vendngjarjet e krimit, korrupsionit dhe bashkëpunëtorëve të tyre në pazare!
Shoqëria dhe demokratët po e bërtasin me të madhe se kanë nevojë të dëgjojnë zgjidhje reale:
– për humbjet e njëpasnjëshme,
– për mosmbajtjen e fjalës,
– për degradimin e debatit në akuza të pavërteta,
– për promovimin e humbësve serialë,
– për cimentimin në karrige e pushtet pa mbështetje,
– për atrofizimin e partisë,
– për pafuqinë për të rrëzuar një qeveri të kalbur nga korrupsioni në çdo hallkë,
– për pafuqinë për të nxjerrë qytetarët në protesta
– për pamundësinë për ta bërë Partinë Demokratike fituese.
Në vend të kësaj drejtuesit që duhet të japin llogari, kërkojnë llogari dhe përbaltin demokratët!
Sa më përket mua, unë nuk kam emëruar, as komanduar struktura për të zgjedhur deputet të Partisë Demokratike dikë që, në funksionin e prokurorit që duhet të luftojë bandat, gjendet në makinë me to, nën breshërinë e plumbave me kriminelë ndër më të rrezikshmit! Kjo është vijë e kuqe dhe dëmtim i kartës morale të opozitës!
Kam vazhduar dhe do të vazhdoj në rrugën e duhur: takimet me demokratët, ballë për ballë, me lirinë time dhe të vërtetën, pa ndalim. Demokratët dhe populli opozitar meritojnë rotacion.
