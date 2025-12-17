Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Tani nuk kam më frikë asgjë. Këngëtarja Anjeza Branka në zi, humb nënën
Transmetuar më 17-12-2025, 19:28

Këngëtarja e njohur Anjeza Branka po kalon një moment të vështirë familjar, pasi ka humbur nënën e saj.

Lajmin e trishtë artistja e ka bërë të ditur përmes një postimi prekës në rrjetet sociale, të ndarë me ndjekësit e saj.

Në mesazhin e publikuar, Branka i ka dhënë lamtumirën nënës me fjalë plot dhimbje dhe dashuri, duke shprehur boshllëkun e madh që ka lënë largimi i saj.

“Nuk di nga t’ia nis të shkruaj për ty. Lamtumirë Ana ime e bukur. Tani nuk kam frikë më asgjë në këtë botë…”, shkruan këngëtarja, duke e cilësuar nënën si mbështetjen dhe forcën e saj më të madhe.

Mesazhi ka prekur ndjekësit dhe kolegët e saj, të cilët i kanë shprehur ngushëllime dhe mbështetje në këtë periudhë të dhimbshme./noa.al

