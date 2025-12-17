Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Salianji nuk merr pjesë në mbledhjen e Këshillin Kombëtar të PD. Tregon arsyen
Transmetuar më 17-12-2025, 19:17

TIRANA- Anëtari i Kryesisë së Partisë Demokratike, Ervin Salianji, nuk mori pjesë në mbledhjen e sotme të Këshillit Kombëtar. Sipas mediave, mungesa e tij vjen në një moment kur diskutimet brenda kryesisë janë përqendruar kryesisht tek skandalet që lidhen me qeverinë dhe çështje të brendshme të partisë.

Në mbledhjet e mëparshme, një pjesë e debatit ishte fokusuar tek aktivitetet e Salianjit me qytetarët jashtë programit zyrtar të partisë.

“Sot nuk mora pjesë në mbledhjen e Këshillin Kombëtar që mos t’iu jap mundësi ta shmangin vemëndjen nga skandali Rama-Balluku dhe skandali i AKSh-it”, tha Salianji.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

