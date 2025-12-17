Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksidentohet një grua në një incident rrugor
Transmetuar më 17-12-2025, 19:08

Lezhë/ Aksident në kryqëzimin e Rrilës, e moshuara dërgohet në spital

Një aksident rrugor është regjistruar pasditen e sotme në afërsi të kryqëzimit të Rrilës, në qytetin e Lezhës.

Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 17:40, një automjet i drejtuar nga një 51-vjeçar ka aksidentuar një këmbësore, 74 vjeçe.

Si pasojë e përplasjes, e moshuara është transportuar në spital për ndihmë mjekësore.

Burime zyrtare bëjnë me dije se 74-vjeçarja ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili po kryen veprimet e nevojshme për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. /noa.al

