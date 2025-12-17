Aksidentohet një grua në një incident rrugor

Lezhë/ Aksident në kryqëzimin e Rrilës, e moshuara dërgohet në spital
Një aksident rrugor është regjistruar pasditen e sotme në afërsi të kryqëzimit të Rrilës, në qytetin e Lezhës.
Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 17:40, një automjet i drejtuar nga një 51-vjeçar ka aksidentuar një këmbësore, 74 vjeçe.
Si pasojë e përplasjes, e moshuara është transportuar në spital për ndihmë mjekësore.
Burime zyrtare bëjnë me dije se 74-vjeçarja ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili po kryen veprimet e nevojshme për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit. /noa.al
