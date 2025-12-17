Policia jep info rreth plagosjes me armë në Mamurras

Policia Kurbin ka dhënë detaje rreth plagosjes së Pjetër Markut 50 vjeç.
Kurbin/Informacion paraprak
Rreth orës 16:25, është paraqitur në spital për ndihmë mjekësore shtetasi P. M., 50 vjeç, banues në Mamurras, Kurbin, i cili dyshohet se është plagosur me armë zjarri në dorë, në rrethana ende të paqarta.
50-vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Menjëherë është ngritur grupi hetimor dhe, nën drejtimin e Prokurorisë, vijojnë hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit.
