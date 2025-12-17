Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Plagoset me armë zjarri Pjetër Marku në Mamurras
Transmetuar më 17-12-2025, 17:48

Mamurras- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur para pak çastesh në Mamurras. Mësohet se është plagosur me armë zjarri Pjeter Marku është plagosur në lagjen Zef Hoti. Ai është transportuar menjëherë në Spitalin e Traumës në Tiranë për të marrë ndihmën mjekësore të nevojshme.

Policia bën me dije se i plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

