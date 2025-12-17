Sherri mes të miturve në shkollë, babai i 13-vjeçarit goditi me mjet mprehës nxënësin?

Zbardhen detaje nga sherri mes nxënësve të një shkolle 9-vjeçare në Sarandë, duke zbuluar se ka dyshime se plagosjen me thikë e ka bërë babai i 13-vjeçarit.
Në orët e para të mëngjesit të sotëm, 13-vjeçari, G., dhe 15-vjeçari Rajan H. janë konfliktuar në ambientet e brendshme të shkollës në oborrin e shkollës jopublike.
Fillimisht sherri ka nisur me fjalë ‘pse të kalosh ti i pari dhe jo unë’. Pas kësaj 13-vjeçari ka nxjerrë thikë dhe ka qëlluar 15-vjeçarin në pjesën e qafës.
I lënduari ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sakaq mësohet se 13-vjeçari nuk është kapur ende nga policia.
Një konflikt mes dy të miturve në shkollën private 9-vjeçare “Dea 2001”, në lagjen nr. 3 të Sarandës, ka agravuar mëngjesin e kësaj të mërkure, duke përfshirë edhe përdorimin e një mjeti prerës.
Sipas burimeve, ngjarja ka ndodhur në oborrin e shkollës, para nisjes së procesit mësimor. Dyshohet se një nxënës 13-vjeçar, me inicialet E.G., është përfshirë fillimisht në një debat verbal me një nxënës tjetër 15-vjeçar, me inicialet R.H., për motive të dobëta, konkretisht për një pretendim se njëri i kishte zënë rrugën tjetrit.
Pas përplasjes me fjalë, 13-vjeçari dyshohet se ka nxjerrë një mjet prerës që e mbante me vete dhe ka dëmtuar në zonën e qafës 15-vjeçarin. Më pas, ai është larguar nga ambientet e shkollës, ndërsa i mituri i dëmtuar është transportuar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore.
Sipas mjekëve, pas marrjes së ndihmës së nevojshme, 15-vjeçari është larguar nga spitali dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe po punon për shoqërimin e autorit të dyshuar.
Në një njoftim zyrtar, policia bëri me dije:
“Sot, rreth orës 10:00, në ambientet e një shkolle jopublike 9-vjeçare në lagjen nr. 3, Sarandë, gjatë një konflikti për motive të dobëta, dyshohet se një nxënës 13-vjeçar ka dëmtuar me mjet prerës një të mitur, 15 vjeç, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën.”
Hetimet vijojnë. /noa.al
