Zbulim befasues në Trekëndëshin e Bermudës! Shkencëtarët gjejnë një anomali unike që sfidon njohuritë mbi Tokën

Kur dëgjoni emrin Bermuda, mendja juaj zakonisht shkon te Trekëndëshi i famshëm i Bermudës dhe historitë e anijeve dhe aeroplanëve të zhdukur. Në këtë rast, shkenca ka dhënë kryesisht përgjigje, duke ia atribuar shumicën e incidenteve fenomeneve ekstreme të motit dhe gabimeve njerëzore.
Këtë herë, megjithatë, interesi i shkencëtarëve nuk është përqendruar në atë që po ndodh mbi Bermuda, por në atë që fshihet thellë poshtë saj. Një ekip studiuesish ka identifikuar një "anomali" gjeologjike nën kompleksin e ishujve të Atlantikut të Veriut që nuk është vërejtur askund tjetër në planet.
Sipas studimit, nën koren oqeanike në zonën e Bermudës ndodhet një shtresë shkëmbi rreth 20 kilometra (12.4 milje) e trashë. Ky është një zbulim i jashtëzakonshëm, pasi korja oqeanike zakonisht është direkt nën mantelin e Tokës.
Gjeologu William Fraser i Institutit të Shkencave Carnegie në Uashington, D.C., shpjegoi pse zbulimi është unik. "Normalisht, do të prisnit të gjenin mantelin pak poshtë kores oqeanike. Por në rastin e Bermudës, ekziston një shtresë shtesë që është e ngulitur nën kore, brenda pllakës tektonike mbi të cilën ndodhet ishulli."
Origjina e kësaj shtrese shkëmbi jashtëzakonisht të trashë mbetet e panjohur . Shkencëtarët besojnë, megjithatë, se mund të lidhet me mënyrën se si u formua vetë Bermuda dhe si arriti të dilte mbi sipërfaqen e detit.
Arkipelagu ndodhet në një kreshtë oqeanike, por aktiviteti vullkanik që mund ta ketë krijuar atë mbetet enigmatik. Shpërthimi i fundit vullkanik i njohur në zonë daton rreth 31 milion vjet më parë. Një nga skenarët që po merren në konsideratë është se ai shpërthim e ngriti ndjeshëm dyshemenë e oqeanit dhe se anomalia gjeologjike e identifikuar sot është një gjurmë e atij procesi. Siç vëren Fraser, studimi i rasteve të tilla gjeologjike "ekstreme" ka një rëndësi më të gjerë.
"Duke kuptuar një vend aq të veçantë sa Bermuda, ne mund të kuptojmë më mirë zonat që nuk paraqesin veçori kaq të theksuara. Na ndihmon të dallojmë se cilat procese në Tokë janë më të zakonshmet dhe cilat janë vërtet ekstreme", tha ai.
Studiuesit theksojnë se thellësitë e oqeaneve ende fshehin sekrete të rëndësishme. Në fund të fundit, një ekip tjetër shkencor zbuloi së fundmi ekzistencën e një kontinenti "të humbur", Zealandia (Zealandia ose Te Riu-a-Māui), mbi një miliard vjeç, shumica e të cilit është nën ujë.
Bermuda tani i bashkohet listës së zonave që tregojnë se sa shumë ka ende për të zbuluar planeti nën sipërfaqen e tij.
