Mitsotakis ofron 160 milion euro për fermerët që bllokuan rrugët

Athinë- Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis iu ka premtuar fermerëve një shpërblim prej 160 milionë eurosh për të rihapur rrugët.
Mitsotakis mbrojti buxhetin e shtetit të vitit 2026 dhe njoftoi mbështetje shtesë për fermerët gjatë një debati të ashpër parlamentar që përfundoi me miratimin e buxhetit.
Duke iu drejtuar ligjvënësve, Mitsotakis e strukturoi fjalimin e tij rreth katër shtyllave kryesore.
Së pari, ai theksoi stabilitetin politik dhe demokratik, duke e përshkruar atë si një avantazh të paprekshëm kombëtar.
Së dyti, ai ndoqi një qasje të dyfishtë ndaj opozitës, duke e kritikuar atë për politikën bujqësore, ndërsa në të njëjtën kohë e ftoi atë të merrte pjesë në një komision ndërpartiak për sektorin primar.
Së treti, ai prezantoi një paketë masash për strehimin.
Së katërti, ai u përqendrua në mobilizimet e vazhdueshme të fermerëve, duke njoftuar 160 milionë euro fonde shtesë dhe duke sinjalizuar një votim me thirrje nominale për transferimin e agjencisë së pagesave bujqësore OPEKEPE tek autoriteti tatimor AADE.
Mediat greke shkruajnë se gjatë fjalimit të tij, Mitsotakis tërhoqi vija të mprehta politike, duke sinjalizuar qëllimin e tij për të mbrojtur hapësirën e tij politike. Ai iu referua në mënyrë kritike rivalëve politikë si politikanë të divanit dhe tha: "Vendi ynë ka diçka që për shtetet e tjera mbetet një kërkesë: stabilitet politik dhe demokratik", duke shtuar se sjellja aktuale politike ishte e dëmshme dhe joproduktive për vendin. Ai gjithashtu kritikoi kreun e PASOK-ut, Nikos Androulakis, duke sugjeruar se opozita ishte e shkëputur nga realiteti.
Në të njëjtën kohë, kryeministri shtriu një degë ulliri, duke propozuar krijimin e një komiteti ndërpartiak me një presidium ndërpartiak. Komiteti do të punonte brenda një afati katërmujor për të identifikuar problemet me të cilat përballen fermerët dhe prodhuesit dhe për të prodhuar propozime konsensuale dhe detyruese të zbatueshme edhe për qeveritë e ardhshme.
Lidhur me strehimin, Mitsotakis njoftoi gjashtë masa që synojnë adresimin e mungesave dhe kostove në rritje. Këto përfshijnë subvencione për rinovim për individë privatë, përjashtime nga taksat për kompanitë e ndërtimit që vënë në dispozicion shtëpi për qira afatgjatë, kufizime të reja për qiratë e tipit Airbnb dhe kthimin vjetor të qirasë së dy muajve për 50,000 mësues, infermierë dhe mjekë që punojnë jashtë zonave metropolitane të Athinës dhe Selanikut, pavarësisht nga të ardhurat. Qeveria gjithashtu planifikon të përshpejtojë shndërrimin e ndërtesave të vjetra tregtare dhe industriale në banesa.
Parlamenti miratoi buxhetin e vitit 2026 me 156 vota nga shumica qeverisëse dhe tre ligjvënës të pavarur. Më parë, zëvendëskryeministri Kostis Hatzidakis tha se parashikimet e opozitës ishin hedhur poshtë, ndërsa Ministri i Financave Kyriakos Pierrakakis deklaroi: "Shifrat tregojnë se po ecim në drejtimin e duhur", duke e quajtur buxhetin e vitit 2026 "prologun e një epoke të re përgjegjësie dhe pjekurie".
