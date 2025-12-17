Ministria e Jashtme e Kinës kritikon palën japoneze se po krijon konfuzion me deklaratat e saj për Tajvanin. Reagimi erdhi dje në përgjigje të pyetjes së CMG mbi deklaratat e fundit të autoriteteve japoneze për çështjen e Tajvanit.
Gazetari i CMG iu referua fjalës së ministrit të Jashtëm të Japonisë, Toshimitsu Motegi, i cili gjatë një seance të hënën në Dhomën e Këshilltarëve deklaroi se qeveria japoneze e kupton dhe e respekton plotësisht qëndrimin e Republikës Popullore të Kinës për Tajvanin dhe se i përmbahet Nenit 8 të Proklamatës së Potsdamit. Ai përmendi gjithashtu deklaratën e kryeministres japoneze Sanae Takaichi, e cila tha se Japonia shpreson që çështja e Tajvanit të zgjidhet në mënyrë paqësore përmes dialogut.
Në këtë kontekst, u kërkua komenti zyrtar i palës kineze. Në përgjigje, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Guo Jiakun, deklaroi se, duke gjykuar nga deklaratat e fundit, Japonia po vijon të përdorë taktika të pjesshme dhe po shmang qëndrimet e qarta mbi çështje kyçe, duke krijuar konfuzion në opinionin publik dhe duke tentuar t’i shmanget përgjegjësive. Kina, – tha ai, – e kundërshton me vendosmëri një qasje të tillë.
Guo Jiakun vuri në dukje se ministri i Jashtëm japonez ka përsëritur disa klauzola mbi çështjen e Tajvanit nga Deklarata e Përbashkët Kino-Japoneze, duke cituar Nenin 8, i cili përcakton se qeveria e Japonisë e kupton dhe e respekton plotësisht qëndrimin e qeverisë së Kinës dhe i përmbahet parimeve të Nenit 8 të Proklamatës së Potsdamit.
Por pala japoneze ka anashkaluar klauzolën thelbësore të të njëjtit dokument, ku thuhet se qeveria e Japonisë njeh qeverinë e Republikës Popullore të Kinës si qeverinë e vetme ligjore të Kinës dhe se Tajvani është një pjesë e patjetërsueshme e territorit të saj.
Për më tepër, kur Japonia ka cituar Deklaratën e Kajros, ka përmendur vetëm Mançurinë, Formosën dhe Pescadores, duke anashkaluar faktin se këto territore janë përkufizuar si territore që Japonia ua kishte marrë Kinës.
Në këtë konfuzion të krijuar, pala japoneze ka krahasuar Deklaratën e Përbashkët Kino-Japoneze me të ashtuquajturin Traktat të San Franciskos, duke shkelur angazhimet e saj ndërkombëtare dhe duke u përpjekur të ringjallë pretendimin se statusi i Tajvanit është “i papërcaktuar”.
Zëdhënësi kinez pohoi se këto qëndrime përbëjnë ndërhyrje në punët e brendshme të Kinës dhe tregojnë se Japonia, ende heziton të mbajë një qëndrim të qartë dhe po krijon qëllimisht probleme për një çështje me rëndësi kritike, në përpjekje për të mashtruar publikun dhe për të shtyrë zgjidhjen e saj.
Guo Jiakun theksoi se Tajvani është një pjesë e patjetërsueshme e territorit të Kinës dhe se mënyra e zgjidhjes së kësaj çështjeje i përket ekskluzivisht popullit kinez. Ai shtoi se Japonia nuk ka të drejtë të ndërhyjë në këtë çështje.
Në përfundim, Kina i bën thirrje palës japoneze që t’i përmbahet frymës së katër dokumenteve politike mes Kinës dhe Japonisë, të kryejë një analizë të brendshme serioze, të korrigjojë gabimet dhe të tërheqë deklaratat e pasakta të bëra nga kryeministrja Sanae Takaichi.
