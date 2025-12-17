‘Pse të kalosh ti i pari dhe jo unë?!’ Si nisi sherri mes nxënësve të shkollës 9-vjeçare në Sarandë!

Zbardhen detaje nga sherri mes nxënësve të një shkolle 9-vjeçare në Sarandë.
Në orët e para të mëngjesit të sotëm, 13-vjeçari, S. G, dhe 15-vjeçari R. H (i lënduari) janë konfliktuar në ambientet e brendshme të shkollës në oborrin e shkollës jopublike ‘Dea’.
Fillimisht sherri ka nisur me fjalë ‘pse të kalosh ti i pari dhe jo unë’.
Pas kësaj 13-vjeçari ka nxjerrë thikë dhe ka qëlluar 15-vjeçarin në pjesën e qafës.
I lënduari ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Mësohet se 13-vjeçari nuk është kapur ende nga policia.
