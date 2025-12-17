Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Sarandë: Konflikt mes nxënësve në një shkollë 9-vjeçare, një i mitur përfundon në spital
Transmetuar më 17-12-2025, 13:19

Sarandë, 17 dhjetor 2025

Një konflikt mes nxënësve është shënuar paraditen e sotme në ambientet e një shkolle jopublike 9-vjeçare në lagjen nr. 3 të Sarandës.

Sipas informacioneve paraprake, gjatë një përplasjeje për motive të dobëta, një nxënës 13-vjeçar dyshohet se ka goditur me mjet prerës një të mitur 15 vjeç. I plagosuri është transportuar në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Policia bën me dije se po vijon puna për shoqërimin e autorit të dyshuar, si dhe për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Njoftimi i Policisë

“Sot, rreth orës 10:00, në ambientet e një shkolle jopublike 9-vjeçare në lagjen nr. 3, Sarandë, gjatë një konflikti për motive të dobëta, dyshohet se një nxënës 13-vjeçar ka goditur me mjet prerës një të mitur 15-vjeç, i cili ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën. Vijon puna për shoqërimin e autorit të dyshuar dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.”

