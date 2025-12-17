Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Sherr me thika te shkolla private në Sarandë, plagoset i mituri
Transmetuar më 17-12-2025, 13:28

Një djalë i mitur është plagosur paraditen e sotme në shkollën private "Dea" në Sarandë pasi u përfshi në një konflikt me armë të ftohta me një moshatarin e tij.

Policia bën me dije se sot, rreth orës 10:00, në ambientet e një shkolle jopublike 9-vjeçare në lagjen nr. 3 të Sarandës, ka ndodhur një konflikt mes dy të miturve.

Sipas njoftimit zyrtar, gjatë një përplasjeje për motive të dobëta, dyshohet se një nxënës 13-vjeçar ka dëmtuar me mjet prerës një tjetër të mitur, 15 vjeç.

I dëmtuari është transportuar menjëherë në spital, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën.

Policia po vijon veprimet për shoqërimin e autorit të dyshuar, si dhe për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...