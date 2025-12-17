‘Puna ime ishte punë çunash’! Veliaj feston ditëlindjen në qelinë e burgut, dedikimi special i zv.kryetares së Bashkisë Tiranë: Të kam në mendje!

Kryetarja e komanduar e Bashkisë Tiranë, Anuela Ristani ka uruar kryebashkiakun Erion Veliajn për 36-vjetorin e lindjes.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ristani ka ndarë një foto nga ditëlindja e parë e Veliajt në Bashkinë e Tiranës, duke rikujtuar shprehjet e tij më tipike dhe momentet e veçanta të festës surprizë të organizuar nga stafi.
“Kjo foto nga ditëlindja jote e parë në BT, për 36-vjetorin, më bën sot veçanërisht kuptim. Unë kisha mbledhur gjithë shprehjet e tua më tipike dhe i printuam në bluza për të gjithë. E preferuara ime ishte: ‘Shtriju tek dera derisa të mbarosh punë’, mënyra jote për të na bërë të ishim po aq këmbëngulës e absolutisht të padorëzuar si ty. Ishte shumë e bukur kjo festë ‘surprizë’, kur lexonim njëri-tjetrin dhe fytyrat na ndriçonin shpresë. Mediat shkruan ‘çunat e kryetarit’ i bënë dhuratën e veçantë! Aty kuptova që puna ime ishte punë ‘çunash’ dhe se media nuk di asgjë, po asgjë fare! Dy të vërteta të pandryshueshme! Sot të kam në mendje si çdo ditë dhe urimi nuk i bën drejtësi shpresës që kam për ty!”, shkruan ajo.
