Fundviti/ Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja?

17 Dhjetor, 2025
Ditën e sotme dollari amerikan, në blerje do të këmbehet me 81.3 lekë, në shitje me 82.6 lekë.
Euro, do të blihet me 96.1 lekë, do të shitet me 96.8 lekë.
Franga zvicerane, blihet me 102.3 lekë dhe shitet me 103.3 lekë.
Ndërsa paundi britanik, blihet me 109 lekë dhe shitet me 110.3 lekë.
Dollari kanadez, këmbehet me 59 lekë në blerje dhe me 60.3 lekë në shitje.
Më poshtë, po sjellim të dhënat e këmbimin valutor, për të gjitha monedhat e huaja:
