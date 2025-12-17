Paolo Fox: 3 shenjat me fat për sot, e mërkurë 17 dhjetor. Dhe 3 shenja që duhet të bëjnë sytë katër

Dita e sotme sjell dallime të qarta mes shenjave të horoskopit. Për disa, yjet hapin rrugë të reja, japin energji, vetëbesim dhe mundësi konkrete për të ecur përpara.
Për të tjerat, kërkohet më shumë durim, qetësi dhe kujdes në vendime.
Ja cilat janë 3 shenjat më me fat dhe 3 më pak të favorshme të ditës, sipas Paolo Fox, përkthyer nga noa.al.
3 shenjat më me fat të ditës – 17 dhjetor 2025
Shigjetari
Shigjetari është pa diskutim shenja më e favorizuar e ditës. Prania e njëkohshme e Diellit, Hënës, Merkurit dhe Marsit në aspekte pozitive krijon një kombinim shumë të fortë energjie, veprimi dhe optimizmi. Sot mund të vijë një lajm i mirë, një ftesë, një propozim ose një mundësi që e nxjerr Shigjetarin nga një periudhë pasigurie. Është ditë ideale për të lëvizur, për të takuar njerëz, për të marrë iniciativa profesionale ose personale. Edhe në dashuri ka gjallëri dhe dëshirë për eksperienca të reja. Çdo hap i ndërmarrë sot ka potencial afatgjatë.
Luani
Luani ndodhet në qendër të vëmendjes. Qielli i sotëm rrit sharmën, vetëbesimin dhe aftësinë për të ndikuar tek të tjerët. Është një ditë shumë e mirë për të kërkuar diçka, për të bërë një hap përpara në punë ose për të sqaruar çështje personale. Nëse ka pasur pakënaqësi apo ndjesi bllokimi, sot ekziston mundësia reale për ndryshim. Në dashuri, Luani ndihet më i sigurt dhe më i hapur për të shprehur ndjenjat. Favorizohen edhe projektet krijuese.
Bricjapi
Bricjapi hyn gradualisht në një fazë përmirësimi. Edhe pse kulmi vjen në ditët në vijim, sot shfaqen shenja konkrete stabiliteti dhe sigurie. Mendja është e qartë dhe orientuar drejt së ardhmes. Është ditë e mirë për të planifikuar, për të marrë vendime të menduara dhe për të hedhur baza të forta, sidomos në punë. Në dashuri, fillon një zbutje e emocioneve dhe një dëshirë më e madhe për afërsi. Për beqarët, dita favorizon kontakte interesante.
—
3 shenjat më pak të favorshme të ditës – 17 dhjetor 2025
Binjakët
Binjakët përballen me një ditë më të lodhshme mendërisht. Hëna në kundërshtim sjell shpërqendrim, nervozizëm dhe konfuzion në mendime. Ka rrezik për keqkuptime, fjalë të thëna pa menduar ose vendime të nxituara. Nuk është dita e duhur për të zgjidhur çështje të rëndësishme apo për të marrë përgjegjësi të mëdha. Më mirë të ruhet energjia dhe të fokusoheni vetëm te detyrat bazë. Në dashuri nevojitet më shumë durim.
Virgjëresha
Virgjëresha ndjen tension të brendshëm dhe ndjeshmëri të lartë, sidomos në ambientin familjar ose në raportet e afërta. Hëna nervoze mund të rikthejë tema të vjetra ose pakënaqësi të mbajtura brenda. Sot është e rëndësishme të shmangen debatet dhe kritikat e panevojshme. Në punë mund të ketë stres të lehtë, por asgjë serioze nëse ruhet qetësia. Këshillohet më shumë fleksibilitet dhe më pak perfeksionizëm.
Gaforrja
Gaforrja ndikohet nga Marsi në kundërshtim, gjë që ul durimin dhe rrit irritimin. Ndjeshmëria emocionale është e theksuar dhe reagimet mund të jenë më të forta se zakonisht. Sot është e rëndësishme të shmangen përballjet direkte dhe njerëzit konfliktualë. Fokusimi te familja, shtëpia dhe personat që ofrojnë siguri emocionale ndihmon shumë. Në dashuri, nevojitet mirëkuptim dhe jo presion. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
