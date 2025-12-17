Chelsea fiton në Cardiff dhe arrin në ½ e finales së Kupës së Ligës

ANGLI – Me Chelsean e rënduar nga dëmtimet, Enzo Maresca nuk kishte ndërmend të fuste në fushë një ekip me lojtarë me përvojë kundër Cardiffit, i cili ra në Divizionin e Tretë Anglez sezonin e kaluar.
Por me një skuadër të përbërë kryesisht nga lojtarë shumë të rinj (mesatarisht 21 vjeç e 6 muaj në fillim të ndeshjes), Chelsea nuk bëri më shumë sesa të përballonte kundërshtarët e tyre në pjesën e parë. Pesë gjuajtje, vetëm një në portë, asnjë rast i qartë. Cardiffi luajti pothuajse njësoj. Të dy ekipet shkuan në pjesën e parë me rezultatin ende 0-0.
Pastaj, në pjesën e dytë, Chelsea nxori në fushë lojtarët e fortë: Joao Pedro zëvendësoi Marc Guiu dhe Alejandro Garnacho mori përsipër lojën nga Tyrique George menjëherë pas rinisjes. Këta dy lojtarë të rinj (19 vjeç) nuk patën ndonjë ndikim të madh, ndryshe nga pasardhësit e tyre.
E dukshme që në fillim, dyshja braziliane-argjentinase i shkaktoi mbrojtjes së Cardiffit të gjitha llojet e problemeve. Pastaj, në minutën e 57-të, Garnacho goditi i pari për të hapur rezultatin, pasi u asistua nga bashkëkombësi i tij Facundo Buonanotte, i cili nisi në mesfushë.
Blutë morën kontrollin e ndeshjes në pjesën e dytë
Por Cardiff reagoi shpejt dhe David Turnbull barazoi rezultatin (75’) me një gol me kokë nga një krosim i shkëlqyer nga Perry Ng – mbiemri i të cilit është i vështirë për t’u shqiptuar.
Më pas, rezultati i pritur mbizotëroi. Blutë dominues shmangën kohën shtesë duke rifituar epërsinë me një goditje të sigurt nga Pedro Neto (82’), dhe më pas Alejandro Garnacho vulosi fitoren për Chelsean duke ia kaluar topin Nathan Trott (90’+3) për ta bërë rezultatin 3-1.
Chelsea është skuadra e parë që kualifikohet për gjysmëfinalet e Kupës së Ligës 2025-2026, e cila do të luhet në raundin tjetër në një format me dy ndeshje.
Disa skuadra kryesore janë ende në garë: Manchester City do të presë Brentfordin, përpara se Newcastle të përballet me Fulhamin më 17 dhjetor. Më pas, më 23 dhjetor, Arsenali do të përballet me Crystal Palace. Pas këtyre ndeshjeve, do të hidhet shorti për të përcaktuar katër çiftet e fundit.
