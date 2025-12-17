Arktiku përjeton vitin më të ngrohtë të regjistruar ndonjëherë, akulli arrin rekord historik të shkrirjes

Arktiku përjetoi vitin e tij më të ngrohtë të regjistruar ndonjëherë, sipas një raporti të publikuar sot nga Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike e SHBA-së (NOAA), i cili paraqet një pamje shqetësuese të një rajoni që është veçanërisht i ndjeshëm ndaj efekteve të ngrohjes globale .
Midis tetorit 2024 dhe shtatorit 2025, temperaturat ishin 1.60°C më të larta se mesatarja e regjistruar midis viteve 1991 dhe 2020, sipas raportit vjetor të Arktikut, i cili bazohet në të dhëna që datojnë që nga viti 1900.
Tom Ballinger, një nga autorët e studimit, nga Universiteti i Alaskës, i tha AFP-së se ishte "alarmante" të shihje një ngrohje të tillë në një periudhë kaq të shkurtër, duke e përshkruar trendin si "të paprecedentë në vitet e fundit dhe ndoshta në mijëra vjet".
Viti i analizuar nga NOAA përfshinte vjeshtën më të ngrohtë, dimrin e dytë më të ngrohtë dhe verën e tretë më të ngrohtë në Arktik që nga viti 1900.
Rajoni që rrethon Polin e Veriut po përjeton një fenomen në të cilin rajoni po ngrohet më shpejt se gjerësitë e mesme gjeografike. Ky mekanizëm është për shkak të shumë faktorëve, duke përfshirë humbjen e mbulesës së borës dhe akullit detar.
Marsi i vitit 2025 pa një tërheqje të paparë të akullit detar të Arktikut, me shtrirjen më të ulët të regjistruar ndonjëherë që nga fillimi i monitorimit satelitor.
Shkencëtarët në Qendrën Kombëtare të të Dhënave për Borën dhe Akullin (NSIDC) vlerësuan se akulli detar i Arktikut kishte arritur shtrirjen e tij maksimale më 22 mars, me një shtrirje të vlerësuar prej 14.33 milionë kilometrash katrorë, shtrirja më e vogël e matur ndonjëherë në më shumë se katër dekada monitorimi satelitor.
Çdo dimër, akulli që formohet në Oqeanin Arktik zgjerohet gradualisht për të arritur shtrirjen e tij maksimale në mars. Megjithatë, për shkak të ngrohjes globale të shkaktuar nga njeriu, akulli po e ka gjithnjë e më të vështirë të rritet përsëri.
Një “problem i drejtpërdrejtë për arinjtë polarë, foka dhe morrat, të cilët e përdorin akullin si platformë për të lëvizur, gjuajtur, për të lindur”, shpjegon Walter Meyer, bashkautor i raportit të NSIDC.
Edhe pse shkrirja e akullit detar nuk i rrit drejtpërdrejt nivelet e oqeaneve, ndryshe nga shkrirja e akullit në tokë (kapelat e akullit, akullnajat), ajo shkakton shumë ndikime në ndryshimet klimatike që kërcënojnë shumë ekosisteme.
Dhe kjo shkrirje gjithashtu përkeqëson ndryshimet klimatike, pasi ndërsa sipërfaqja tkurret, akulli i bardhë detar zbulon oqeanin, i cili, më i errët se akulli, reflekton më pak energji diellore dhe thith më shumë.
Ndërsa Arktiku ngrohet më shpejt se pjesa tjetër e planetit, kjo zvogëlon ndryshimet e temperaturës që ndihmojnë në mbajtjen e ajrit të ftohtë të bllokuar pranë polit, duke lejuar që valët e ftohta të përhapen më shpesh në gjerësi gjeografike më të ulëta, sipas disa studimeve.
Reshjet e shiut në rajon arritën gjithashtu nivele rekord gjatë periudhës midis tetorit 2024 dhe shtatorit 2025, e njohur edhe si "viti i ujit" dhe e renditur ndër pesë vitet më të lagështa që nga viti 1950.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd