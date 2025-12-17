Zbulohen moderatorja dhe dy opinionistët e ‘Fan Club Big Brother VIP’

Vetëm pak ditë na ndajnë nga nisja e spektaklit më të dashur për të gjithë shqiptarët, Big Brother VIP Albania 5, që do të startojë këtë të shtunë, në orën 21:15.
Spektakli do të vijë me dy prime në javë në ekranin e Top Channel, ndërsa çdo të diel, në orën 12:45, do të jeni nën shoqërinë e “Fan Club”.
Moderatorja e këtij edicioni do të jetë Kiara Tito, ndërsa opinionistë do të jenë Françeska Murati dhe Arjan Konomi.
Lajmi që ka shkaktuar reagimin më të fortë në rrjet është padyshim rikthimi i Arjan Konomit në Top Channel, pas rreth tre vitesh mungesë. Ish-opinionisti i “Big Brother” dhe “Për’puthen” rikthehet në ekranin ku u shndërrua në një nga zërat më të komentuar, duke sjellë sërish stilin e tij të drejtpërdrejtë dhe pa kompromis.
